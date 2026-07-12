Miljenik nacije umesto Ludaka: Dijego Forlan selektor Urugvaja

Nema sredine sa Marselom Bijelsom – ili se premaše očekivanje ili bude raspad sistema. Urugvajcima se posle trećeg mesta na Kopa Amerika desilo ovo drugo na Svetskom prvenstvu. Znalo se da će Ludak posle njega otići, bez obzira na to šta uradi. Dve strane su se tako dogovorile, a dvostruki planetarni prvak je debelo podbacio – ispao je već u grupnoj fazi.

Urugvajci su bili jedno od najvećih razočaranja, igrači su se prepirali sa Marselom Bijelsom, hteli su da određuju taktiku pred utakmicu odluke sa Španijom. Sve što je moglo da pođe po zlu, pošlo je na ovom Mundijalu. Na kraju je Fudbalski savez Urugvaja igračima otkazao čarter, morali su sami da se snalaze za let. Energija unutar državnog tima bi, ipak, trebalo da se popravi, jer čelni ljudi su odlučili da ekipu nadalje vodi Dijego Forlan.