Miljenik nacije umesto Ludaka: Dijego Forlan selektor Urugvaja
Vreme čitanja: 2min | ned. 12.07.26. | 21:34
Doduše, biće privremeno na toj poziciji, mandat mu je oročen do marta 2027. godine
Nema sredine sa Marselom Bijelsom – ili se premaše očekivanje ili bude raspad sistema. Urugvajcima se posle trećeg mesta na Kopa Amerika desilo ovo drugo na Svetskom prvenstvu. Znalo se da će Ludak posle njega otići, bez obzira na to šta uradi. Dve strane su se tako dogovorile, a dvostruki planetarni prvak je debelo podbacio – ispao je već u grupnoj fazi.
Urugvajci su bili jedno od najvećih razočaranja, igrači su se prepirali sa Marselom Bijelsom, hteli su da određuju taktiku pred utakmicu odluke sa Španijom. Sve što je moglo da pođe po zlu, pošlo je na ovom Mundijalu. Na kraju je Fudbalski savez Urugvaja igračima otkazao čarter, morali su sami da se snalaze za let. Energija unutar državnog tima bi, ipak, trebalo da se popravi, jer čelni ljudi su odlučili da ekipu nadalje vodi Dijego Forlan.
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Miljenik nacije umesto El Loka iliti Ludaka. Da se svi umire, a i da oni u foteljama sačuvaju pozicije.
Dijego Forlan spada u red ljudi kojih će se svaki ljubitelj setiti na pomen Urugvaja. I odmah će krenuti da naviru sećanja na 2010. godinu i Svetsko prvenstvo. Znao je da poklopi Džabulani loptu, tako da leluja i vara golmane. Bio je strelac pet pogodaka, koliko su dali i Vesli Snajder, David Vilja i Tomas Miler, kome je otišla Zlatna kopačka (odigrao utakmicu manje od ostalih) i ujedno je bio i najbolji mladi igrač turnira.
Ne samo zato, nego i iz razloga što je Dijego Forlan treći strelac u istoriji urugvajske reprezentacije sa 36 golova. Više od njega imaju samo Edinson Kavani (58) i Luis Suarez (69). Ali, isto tako, iza njega ne stoje bogzna kakvi rezultati i iskustvo u trenerskom radu.
Oprobao se Dijego Forlan, kratko je vodio Penjarol (na 11 utakmica 2020. godine) i Atenas (na jednoj više godinu dana kasnije). I to bi bilo sve. Ipak, trebalo bi da deluje kao lek sa umirujućim dejstvom za uznemirenu javnost i svlačionicu. Marselo Bijelsa je na poslednjoj utakmici na klupi Urusa golmana Fernanda Musleru izveo na poluvremenu, a prvu zvezdu tima Federika Valverdea tek što je utakmica nastavljena…
Sve u svemu, dobiće priliku Dijego Forlan da vodi reprezentaciju Urugvaja. Doduše, biće privremeno na toj poziciji, mandat mu je oročen do marta 2027. godine. Sve skupa će biti tu za četiri „prozora“ – septembarski, oktobarski, novembarski (tokom njih će se igrati utakmice kvalifikacija za naredni Mundijal) i prijateljske duele u martu. Ali, neće mu to biti jedina funkcija, paralelno će obavljati još jednu. Prihvatio je i da vodi urugvajsku reprezentaciju do 20 godina, a prvi izazov biće mu Prvenstvo Južne Amerike. Ono se igra u januaru.
Entuzijazam je tu, njega mu ne manjka. Verovatno će biti dobro prihvaćen. Ostalo je krajnje upitno.