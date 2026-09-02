Voša na arapski pogon: Ozvaničena saradnja sa Dubaijem, očekuje se i da zaigra na Spensu

Vojvodina je pre tri sezone bila nadomak tog cilja, ali je Spartak slavio u finalu ABA 2 lige. Subotičani su potom napravili iskorak i na regionalnoj i na domaćoj sceni, postavši šampioni Srbije. Isti cilj sada ima i Vojvodina – da se kroz saradnju sa Dubaijem pozicionira kao jedan od vodećih klubova u Srbiji, uz Crvenu zvezdu i Partizan Mozzart Bet, ali i kao važna stanica za perspektivne igrače iz regiona i čitave Evrope.

Zvaničnici oba kluba koji su prisustvovali potpisivanju memoranduma govorili su i o Evroligi u Novom Sadu kao krajnjem cilju, ali su naglasili da do toga mora da prođe još mnogo vremena i da se sve kockice moraju poklopiti.

05.00: (1,55) Šandong (14,5) Lijaoning (2,70)

Ono što bi ipak trebalo da raduje novosadsku publiku i što bi moglo da se dogodi već naredne sezone jeste prilika da na Spensu gleda neke od najtalentovanijih evropskih prospekata, ali i da uživa u utakmici evroligaša. Predsednik Dubaija Dejan Kamenjašević najavio je da je u planu da klub sa Bliskog istoka odigra neke prijateljske mečeve u Novom Sadu i na taj način dodatno popularizuje košarku u Srpskoj Atini.

„Naravno da razmišljamo u tom smeru da Dubai odigra neke utakmice ovde, da prezentujemo čitavoj Evropi Novi Sad, lepotu i veličinu ovog grada. Sigurno će se desiti da naša seniorska ekipa odigra u Novom Sadu neku utakmicu u bliskoj budućnosti“, rekao je predsednik kluba iz Emirata, a zatim govorio o dugoročnim ciljevima.

„Definitivno je plasman u ABA ligu jedan od sportskih rezultata na koje ciljamo. Ali isto tako želimo da stvorimo jednu strukturu u koju će želeti da dolaze mladi igrači, da budu sigurni da će imati sve uslove za dalji napredak. Posvetićemo se i radu sa mlađim kategorijama, gde će Vojvodina postati poznata i u regionu i u Evropi kao klub za formiranje mladih igrača“, zaključio je Kamenjašević.

Osim prvog čoveka Dubaija, javnosti su se obratili i predsednik Fudbalskog kluba i kompletnog Sportskog društva Vojvodina Dragoljub Zbiljić, kao i predsednik KK Vojvodine Željko Rebrača.

„Sviđa mi se projekat Dubaija. Pregovarali smo dugo, nije bilo jednostavno. Ključno je da se zna da ovde niko ništa ne prodaje, odnosno niko ništa ne kupuje. Ova saradnja nije samo finansijske prirode, već i stručne. Dubai igra Evroligu, postavlja standarde u ABA ligi, gde je aktuelni šampion. Mislim da je to pravi put kojim treba srpski talenti da krenu, da se razvijaju i da što duže ostanu ovde, da punimo halu Spensa, da shvatimo da naša deca mogu daleko, da znamo da oni to mogu, da stanemo iza njih i da verujemo u njih. Evo, sada imamo sve mogućnosti, i finansijske i organizacione, i sve ostale, da to pokušamo i u Vojvodini. Fudbal postavlja standarde, košarka je na istom putu. Gledaćemo i da ostale sportove razvijamo na isti način, ali zaista je mnogo važno da mladi igrači ostanu što duže ovde“, rekao je Zbiljić, a potom označio plasman u jadransku elitu kao primarni cilj.

„Mi mislimo da smo već trebalo da igramo ABA ligu, jer smo pre tri godine za pola koša izgubili od Spartaka. Zbog toga je ostao veliki žal, ali mislimo da Vojvodina treba da igra ABA ligu i ne samo da igra, već i da pobeđuje i dovodi velike igrače. Ono što je važno jeste da sada svaki igrač koji dolazi u Vojvodinu u glavi ima da može da zaigra i za Dubai. Dakle, vrlo brzo može da zaigra Evroligu.“

Predsednik kluba Željko Rebrača objasnio je da Vojvodina u budućnosti treba da predstavlja platformu za razvoj mladih talentovanih igrača, koji možda nemaju mesta u Zvezdi i Partizanu, ali žele da se u Srbiji izbore za svoje mesto pod košarkaškim nebom.

„Gledaćemo da u Vojvodini razvijamo mlade igrače, jer nam je to jako bitno. Vidimo da se dosta menja situacija u Evropi, mnogo mladih igrača odlazi u NCAA i pokušaćemo da napravimo ovde jednu strukturu gde ti mladi igrači mogu da dobiju priliku, a da se pritom spreme za naredni nivo, bila to NBA liga, Evroliga, Evrokup… Sigurno je da sada ti igrači neće morati da idu u inostranstvo, pa ni u druge gradove kao što je Beograd, već će moći da se zadrže u Novom Sadu. Sada ćemo moći da im pružimo sve što bi dobili i tamo, pa i više od toga. Sama vidljivost koju će imati igrajući u Vojvodini biće prednost za odlazak na neku veću pozornicu, jer sarađujemo sa jednom od najboljih organizacija u Evroligi.“

Proslavljeni košarkaš, koji već četiri sezone obavlja funkciju predsednika košarkaške sekcije Stare dame, smatra da Novi Sad zaslužuje klub koji pripada košarkaškoj eliti u Evropi.

„Za početak je cilj ABA liga, a za ostalo ćemo da vidimo kasnije. Ali sigurno ovo daje ogromnu stabilnost klubu da se maksimalno posveti sportskim stvarima i da ono što je najbitnije kod nas, finansijski, sada bude stabilno, kao i da podižemo nivo uslova rada, kako u prvom timu, tako i u mlađim kategorijama. Imamo sve preduslove za to. Sigurno je da Vojvodina, navijači Vojvodine, Vojvođani i grad Novi Sad zaslužuju povratak na najvišu evropsku scenu“, zaključio je Rebrača.