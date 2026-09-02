Dosije Kostov: Konačno da vidimo da li supertalenti bajate u Srbiji…

TAKAV IGRAČ MOŽE DA BUDE PRODAT VAN PRELAZNOG ROKA

Gledajući pomenute cifre, Vasilije Kostov je nešto drugačiji primer. Već je stigao do 58 utakmica i 18 postignutih golova i najefikasniji je tinejdžer Crvene zvezde još od vremena Dejana Stankovića. I, gledajući trenutnu perspektivu, moguće je da dođe do trocifrenog broja utakmica u seniorskom pogonu.

Crvena zvezda je želela da inkasira blizu 20 miliona evra i ni cent manje. Brojni klubovi nisu želeli da isprate tu cifru, posebno ne u finišu letnjeg prelaznog roka sa vrlo profesionalnim znanjem o tome da srpski šampion tokom leta nije ispunio ni sportski ni finansijski plan vezan za plasman u Ligu šampiona ili Ligu Evrope. Arsenal je bio opcija tokom ranog leta, Monako je želeo da prepolovi cenu, čekali su u Crvenoj zvezdi konačan dopis sa adrese Intera ili Milana. I odmah da se ogradimo: dok mi pišemo ove redove, moguće je da Crvena zvezda napravi krupan korak ka prodaji Vasilija Kostova.

Igrače u tom uzrastu bogati klubovi vole da kaparišu i praktično obezbede njihov potpis van prelaznog roka. Tako je Crvena zvezda prodala, primera radi, Aleksu Damjanovića u Leverkuzen za pet miliona evra, uz bonuse koji transfer mogu da podignu na ozbiljnih osam miliona evra. Mnogo godina pre, tako je otišao i Aleksa Terzić u Fjorentinu. Ali i da se to desi, Vasilije Kostov će ostati u Crvenoj zvezdi na pozajmici.

GDE JE POGREŠIO KLUB, A GDE SU ZATAJILI KOSTOV I NJEGOVI AGENTI? MNOGO SE PRIČA O VIŠKU KILOGRAMA

On je samo izuzetak i nemoguće je doći do pravila sportsko-finansijske politike, ali na primeru Vasilija Kostova ćemo dobiti neke odgovore. Postoji ta teza da talenti u Srbiji, posebno oni klase Kostova, „bajate“, da se brzo zasite ovdašnjeg dvorišta i da im cena pada. Na Marakani i danas prepričavaju šta su sve doživeli sa Veljkom Nikolićem, u manjoj meri i sa Gavrićem. I od tada su jako, jako oprezni. Sa druge strane, postoje i ljudi lišeni bilo kakvih ličnih interesa, koji već godinama zastupaju tezu o tome da klubovi iz Srbije prerano prodaju talente i šalju ih fizički i psihički nespremne u gladijatorske sredine. Njihova kritika ide isključivo u tom smeru (i ne samo kada je u pitanju Crvena zvezda, već i Partizan, Čukarički, Vojvodina...), da se na taj način siromaši reprezentacija Srbije. Vasilije Kostov će sve činjenice, subjektivne i objektivne okolnosti da stavi na kantar.

Odmah da se razumemo. Negde je normalno da igrač u tinejdžerskoj dobi varira u formi i da se posle uzleta u slobodnom padu stropošta na zemlju. Za Kostova je odlično što mu se to desilo u Crvenoj zvezdi, matičnom klubu. Tu će i dalje da ga maze i paze, posmatraju kao klupsko blago. I malo će mu pogledati kroz prste.

U odbranu Kostova ide i to što je on donekle žrtva velikih promena u sportskoj politici Crvene zvezde. Jer, vezista je počeo da se razvija kod Vladana Milojevića, ozbiljno napredovao pod komandom Dejana Stankovića i tu počeo da stagnira. Očajnu utakmicu, nedostojnu talenta, kao i ceo tim, odigrao je u Plzenju. Baš ga je bilo teško gledati. Ali, nije ni normalno da dečak sa 18 godina promeni tri trenera za osam meseci. Tri drugačija stila, zahteva, pogleda na njegovu ulogu. Lična i timska konfuzija došla je na naplatu u vidu ozbiljnog pada cene.

Naravno da Kostov nije samo statirao u kukuruzu i bio nedužan u priči o ličnom podbačaju. Moguće je da na pravi način nije izneo teret slave (zato se i kaže teret) i da su mu proradile tinejdžerske bubice. Opijen prolećnom slavom, zaboravio je da karijera ima i onu drugu stranu, kada jednostavno kola krenu nizbrdo. Odmah posle sezone otišao je na reprezentativnu turneju po Južnoj Americi, gde je bio – statista. Dobio je produženi odmor i iskoristio ga da se malo osunča u Crnoj Gori. I to je tako normalno. Kada će – ako ne sa 18 godina, bez obzira na to što su oko njega leteli kamioni, avioni, grbovi Arsenala, Borusije iz Dortmunda, PSŽ-a, Intera i Milana. Normalno je da se klinac u tom uzrastu i malo zanese, vidi sebe kao zaslužnog građanina i punjača kase velike institucije kao što je Crvena zvezda.