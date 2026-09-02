Terzić prvi put starter i odmah strelac (VIDEO)
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Vreme čitanja: 1min | sre. 02.09.26. | 17:49
Levi bek pogodio sa ivice šesnaesterca u meču Kupa Italije
Prvi start i odmah - gol. Srpski reprezentativac Aleksa Terzić je ovog popodneva bio strelac protiv Sasuola u drugom kolu Kupa Italije iz kojeg je njegov Frozinone eliminisan posle slabijeg izvođenja jedanaesteraca.
Terzić je pre dve nedelej stigao u Frozinone, napustivši Salcburg posle tri sezone, i u uvodna dva kola Serije A šansu je dobijao sa klupe. Utakmica Kupa Italije pak je poslužila kao prilika treneru Masimilijanu Alviniju nekim od mnogobrojnih novajlija među kojima je i 27-godišnji Srbin, Terzić je od prvog minuta dobio priliku na poziciji levog beka i nagovestio da bi mogao da bude pojačanje, obeleživši prvi start u novom klubu prvencem.
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Igrala se nadoknada prvog poluvremena kada je bivši defanzivac Crvene zvezde i Fiorentine dobio loptu na ivici šesnaesterca i odatle je lansirao u dalji ugao. Mogao je možda i Stefano Turati bolje da reaguje...
(gol pogledajte na 1:05)
Kako bilo, Terzić je tim pogotkom, svojim prvim od novembra prošle godine, izjednačio rezultat i ispostaviće se najavio penale. Međutim, tamo se fudbaleri Frozinonea nisu proslavili. Vizdom Amej šutnuo je traljavo, pa mu je Turati lako odbranio udarac, da bi potom albanski napadač Luis Hasa poslao loptu na tribine zapečativši sudbinu gostiju.
Terzić je igru napustio u 62. minutu, pa nije bio u prilici da izvede jedanaesterac. Nemanja Matić je s druge strane čitav meč ispratio sa Sasuolove klupe za rezerve.
Sasuolo u narednom kolu Kupa Italije gostuje Juventusu.