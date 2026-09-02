Terzić prvi put starter i odmah strelac (VIDEO)

Prvi start i odmah - gol. Srpski reprezentativac Aleksa Terzić je ovog popodneva bio strelac protiv Sasuola u drugom kolu Kupa Italije iz kojeg je njegov Frozinone eliminisan posle slabijeg izvođenja jedanaesteraca.

Terzić je pre dve nedelej stigao u Frozinone, napustivši Salcburg posle tri sezone, i u uvodna dva kola Serije A šansu je dobijao sa klupe. Utakmica Kupa Italije pak je poslužila kao prilika treneru Masimilijanu Alviniju nekim od mnogobrojnih novajlija među kojima je i 27-godišnji Srbin, Terzić je od prvog minuta dobio priliku na poziciji levog beka i nagovestio da bi mogao da bude pojačanje, obeleživši prvi start u novom klubu prvencem.