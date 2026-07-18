Monterej dovodi novog špica, Đurđević ima ponude sa različitih strana sveta

Jedna od onih glavnih je ona koju su preneli meksički mediji, da novi trener Matijas Almeida, traži pojačanja u veznom redu i špicu i da već ima spremnu zamenu ukoliko Uroš napusti klub.

U pitanju je Belgijanac Hugo Kujpers, koji je ostavio odličan utisak u redovima Čikago Fajera, za koji je na 11 utakmica postigao 13 golova uz jednu asistenciju. Reč je o 29-godišnjem igraču koji je u februaru 2024. godine iz redova Genta stigao u Čikago za 11.000.000 evra. Uz njega, očekuje se i dolazak reprezentativca Orbelina Pinede iz redove AEK-a.

03.05: (1,55) Monterej (4,00) Santos Laguna (5,40)

Đurđević je u proteklih šest meseci odigrao 11 utakmica i postigao tri gola za Monterej. To je bilo sasvim dovoljno da ostavi dobar utisak kod navijača Montereja, koji su svakako za to da se ekipa pojača, ali ne i da Đurđević ode tako brzo.

Srpski fudbaler je svestan da novi trener Almeida želi pojačanja, ali istovremeno on sam može da bira između nekoliko ponuda. Jedna je iz MLS, druga iz Španije, a najkonkretniju je za sada poslao neimenovani turski klub, mada još ništa nije dogovoreno.

Od odluke Đurđevića i uprave Montereja zavisiće i transfer Kujpersa, koji se svakako uklapa u profil koji zahteva Matijas Almeida. U slučaju da njegov dolazak bude dogovoren, to bi bio najveći transfer ovog leta u meksičkoj Ligi.

Inače, ove noći nastavlja se šampionat u Aperturi, a fudbeleri Montereja od 03.05 dočekuju ekipu Santos Lagune. Veliki su favoriti da na startu ostvare pobedu, a Matijas Almeida je pričao baš o mogućim pojačanjima, naglasivši da je on lično zahtevao dolazak reprezentativca Orbelina Pinede i Huga Kujpersa.

"Ništa još nije završeno oko transfera Orbelina. Istina je, ja sam tražio da dođe. Njega sam do sada najviše trenirao, mislim da je pod mojom komandom igrao 240 mečeva. Tri godine zaredom je bio najbolji igrač u grčkoj ligi, on je jedan od uzora za meksički fudbal. Ima volju, skroman je, igra uvek i želi da napreduje. Dobar je kolega i zato želim da ga dovedem gde god sam i ja", objasnio je Almeida.

Što se tiče dolaska Kujpersa, trener Montereja nije želeo da priča unapred.

"Prvo, mora da se finalizuje dogovor. Ako tim dovodi igrače visokog kalibra, to će pojačati konkurenciju u samom timu. Ne volim unapred da pričam o nekim stvarima. Sada nas zanima samo utakmica i kako da pobedimo. To je nešto čemu stremimo svakog dana", zaključio je trener Montereja.

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MEKSIKO (APERTURA), 1. KOLO

Subota

Atletiko San Luis - Kruz Azul 2:3 (0:0)

/Saljes-Lamonge 46, Ljorente 50 - Fernandez 63p, Markez 81, 90+3/

Leon - Atlas 2:3 (1:1)

/Kambindo 27, Kortizo 77 - Duk 2, Gonzalez 50, Roča 73p/

Huares - Puebla 0:1 (0:1)

/Maestro 11)

Nedelja

01.00: (2,35) Pumas (3,30) Pačuka (2,85)

03.05: (2,25) Čivas (3,35) Toluka (2,95)

03.05: (1,55) Monterej (4,00) Santos Laguna (5,40)

05.10: (3,50) Keretaro (3,35) Klub Amerika (2,00)

*** kvote su podložne promenama