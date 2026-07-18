BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ZEMUN – PARTIZAN (tip 2, kvota 1,50) – početak 20.00

Crno-beli žele da počnu novu sezonu pobedom protiv povratnika u Mozzart Bet Superligu. Zemunci ne mogu da igraju na svom stadionu u Gornjoj varoši koji se renovira, pa će domaćini da budu na Ubu. Nema sumnje da će Partizan da ima mnogo više navijača. Biće ovo debi na klupi tima iz Humske za Sašu Ilića. OVDE pročitajte najavu meča iz ugla Partizana, ali i vremeplov kada je Zemun poslednji put dobio crno-bele.

VIKING – SANDEFJORD (tip 1, kvota 1,27) – početak 18.00

Šampion Norveške je poražen prošlog vikenda u gostima od Sarpsborga na startu Eliteserije (0:1), pa Viking traži iskupljenje na svom stadionu protiv Sandefjorda koji je na šestom mestu, bez pobede su gosti na četiri poslednja meča. Ekipa iz Stavangera je silna na svom terenu, ima svih pet pobeda uz gol razliku 21:6.

LUDOGOREC – LOKOMOTIVA PLOVDIV (tip 1, kvota 1,30) – početak 20.15

Posle decenije i po, konačno je Ludogorec skinut s trona u Bugarskoj od strane Levskog. Tim iz Razgrada sa novim timom, novim trenerom, počinje danas sezonu na svom terenu protiv Lokomotive Plovdiv. Opširniju najavu šampionata Bugarske pročitajte OVDE.

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KRISTAL PALAS – SVINDON (tip 1, kvota 1,23) – početak 13.30

Orlovi iz Londona se spremaju za Premijer ligu i Ligu Evrope. Kristal Palas je prošle sezone osvojio Ligu konferencija, ali je tokom leta ostao bez austrijskog stratega Olivera Glaznera koji je preuzeo Notingem Forest. Protiv trećeligaša Svindona je meč prijateljskog tipa, bez navijača.

LILESTREM – KFUM OSLO (tip 1, kvota 1,70) – početak 16.00

Domaćin je na četvrtom mestu u šampionatu Norveške, ali forma nije dobra, čak tri poraza u poslednjih pet mečeva. KFUM je prošle nedelje u Oslu dočekao Bodo Glimt i poražen je 0:2. Lilestrem je u nastavku šampionata pobedio u gostima Fredrikstad sa 2:0 i traži četvrtu pobedu na svom terenu ove sezone. Ima i dva poraza.

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