Partizan šalje Jovanovića i Radića u Španiju
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 14:55
Reč je o pozajmicama u B ekipe Almerije i Alavesa
Žuri se mnogim dečacima da što pre istrče na teren kao prvotimci seniori, iako su još u tinejdžerskom dobu. Retki su oni koji tako mladi uspeju da se adaptiraju na mnogo čvršći i zahtevniji fudbal nego što je u mlađim kategorijama, ali to ne sprečava druge da insistiraju na prečicama u razvoju i preskaču takozvano "kaljenje". Primera je mnogo, a poslednjih dana iz Partizana stižu tri.
Dušan Makević i Mihailo Radić su odbili da igraju za Teleoptik u Mozzart Bet Prvoj ligi i tako stiču iskustvo neophodno za kasnije izazove u prvom timu Partizana ili bilo kog drugog kluba. Nadovezao se Dušan Jovanović, koji je samoinicijativno prekinuo pozajmicu u Mačvi i bez ikakve najave se iz Šapca vratio u Beograd. Pričao je o tome trener Nemanja Glušica.
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Nije lako crno-belima, ali izgleda da su pronašli rešenje koje bi trebalo da zadovolji sve strane. Po pisanju Telegrafa, Jovanić i Radić idu u Španiju na pozajmice. Prvi u Alaves, drugi u Almeriju, ali u njihove B timove. To znači da će Jovanović igrati u četvroligaškom okruženju, a Radić u petoligaškom.
Da su ostali u Srbiji, jedan bi bio sa superligašima, drugi sa prvoligašima, pa koliko je ovo dobar izbor, pokazaće vreme.
Radić je prošle sezone igrao za omladince Partizana, a po povratku iz Velsa, sa Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina, verovatno je očekivao da će ga Saša Ilić pozvati na pripreme Partizanovih prvotimaca. Kako se to nije dogodilo, našao se uvređen i odbio da nastupa za Teleoptik.
Mlađi od braće Jovanović, sinova nekadašnjeg reprezentativca Milana, je pre dve godine omladinsku školu Vojvodine zamenio Zvezdinom, a pre godinu dana je stigao u Partizan. U poslednjem kolu prošle sezone debitovao je za prvi tim crno-belih, odigraši sedam minuta protiv Radnika na zatvaranju plej-ofa. Uspeo je da upiše asistenciju u ubedljivoj pobedi sa 5:0, ali umesto da to bude nagoveštaj lepog početka u seniorskom fudbalu, umesto novopečenog člana Mozzart Bet Superlige iz Šapca, izabrao je četvrti rang španskog fudbala. Njegova pozajmica u Alaves još nije definitivno dogovorena, piše pomenuti portal, ali ide ka tome da će zajedno sa Radićem put Španije.