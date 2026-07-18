Partizan šalje Jovanovića i Radića u Španiju

Nije lako crno-belima, ali izgleda da su pronašli rešenje koje bi trebalo da zadovolji sve strane. Po pisanju Telegrafa, Jovanić i Radić idu u Španiju na pozajmice. Prvi u Alaves, drugi u Almeriju, ali u njihove B timove. To znači da će Jovanović igrati u četvroligaškom okruženju, a Radić u petoligaškom.

Da su ostali u Srbiji, jedan bi bio sa superligašima, drugi sa prvoligašima, pa koliko je ovo dobar izbor, pokazaće vreme.

Radić je prošle sezone igrao za omladince Partizana, a po povratku iz Velsa, sa Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina, verovatno je očekivao da će ga Saša Ilić pozvati na pripreme Partizanovih prvotimaca. Kako se to nije dogodilo, našao se uvređen i odbio da nastupa za Teleoptik.

Mlađi od braće Jovanović, sinova nekadašnjeg reprezentativca Milana, je pre dve godine omladinsku školu Vojvodine zamenio Zvezdinom, a pre godinu dana je stigao u Partizan. U poslednjem kolu prošle sezone debitovao je za prvi tim crno-belih, odigraši sedam minuta protiv Radnika na zatvaranju plej-ofa. Uspeo je da upiše asistenciju u ubedljivoj pobedi sa 5:0, ali umesto da to bude nagoveštaj lepog početka u seniorskom fudbalu, umesto novopečenog člana Mozzart Bet Superlige iz Šapca, izabrao je četvrti rang španskog fudbala. Njegova pozajmica u Alaves još nije definitivno dogovorena, piše pomenuti portal, ali ide ka tome da će zajedno sa Radićem put Španije.