Atraktivno pojačanje stiglo u Kragujevac: Izraelac iz Japana za jači bedem Radničkog

Najaktivniji od svih srpskih superligaša, na planu dovođenja igrača (dvocifren broj), bio je Radnički iz Kragujevca u dosadašnjem toku letnjeg prelaznog roka. Šumadinci nastavljaju taj trend i samo nekolio sati uoči svoje premijere u novom šampionatu protiv Novog Pazara, predstavili su još jedno pojačanje. Vrlo atraktivne biografije, budući da je reč o Izraelcu koji zvanično stiže iz Japana.

Hasan Hilu ima 26 godina, igra na poziciji centralnog beka i sa Radničkim je potpisao ugovor na godinu plus godinu. Igrao je za nekoliko izraelskih klubova, najduže za Bnei Sahnin, odakle je pre dve godine prešao u Džubilo Ivatu. Ipak, u redovima posrnulog velikana, svojevremeno jednog od najboljih japanskih klubova, a poslednjih godina uglavnom drugoligaša, nije se baš naigrao, pa je bio pozajmljen matičnom klubu iz domovine, za koji je ukupno ubeležio 136 nastupa.