Atraktivno pojačanje stiglo u Kragujevac: Izraelac iz Japana za jači bedem Radničkog
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Vreme čitanja: 1min | sub. 18.07.26. | 13:38
Hasan Hilu, 26-godišnji centralni bek, potpisao ugovor na godinu plus godinu
Najaktivniji od svih srpskih superligaša, na planu dovođenja igrača (dvocifren broj), bio je Radnički iz Kragujevca u dosadašnjem toku letnjeg prelaznog roka. Šumadinci nastavljaju taj trend i samo nekolio sati uoči svoje premijere u novom šampionatu protiv Novog Pazara, predstavili su još jedno pojačanje. Vrlo atraktivne biografije, budući da je reč o Izraelcu koji zvanično stiže iz Japana.
Hasan Hilu ima 26 godina, igra na poziciji centralnog beka i sa Radničkim je potpisao ugovor na godinu plus godinu. Igrao je za nekoliko izraelskih klubova, najduže za Bnei Sahnin, odakle je pre dve godine prešao u Džubilo Ivatu. Ipak, u redovima posrnulog velikana, svojevremeno jednog od najboljih japanskih klubova, a poslednjih godina uglavnom drugoligaša, nije se baš naigrao, pa je bio pozajmljen matičnom klubu iz domovine, za koji je ukupno ubeležio 136 nastupa.
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„Hilu važi za modernog štopera, izuzetno snažnog u vazdušnim duelima, ali i veoma sigurnog sa loptom u nogama prilikom začetka napada. Stručni štab Radničkog procenio je da se Izraelac svojim profilom idealno uklapa u agresivan i dinamičan stil igre koji forsira trener Feđa Dudić.“ Ovako je Radnički zvanično predstavio svog novog igrača.
Radnički večeras od 20 časova gostuje Novom Pazaru u prvom kolu Mozzart Bet Superlige.