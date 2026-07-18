Ima li kraja ratu oko Alvareza? Ima! Laporta poručio: Imate fore do kraja jula

Crveno-beli iz Madrida su zapeli da neće da ga prodaju i to je to. Ne zanima ih nijedna ponuda, zbog čega ne odustaju od onih 500.000.000 evra koje su u jednom trenutku pominjali tokom svih svađa sa Barselonom, pa kasnije i Real Madridom, čiju su ponudu od 150.000.000 evra glatko odbili. Problem cele ove zavrzlame je što Hulijan Alvarez hoće da pređe u Barsu, ali izgleda da se ne pita tu ništa preterano.

Došlo je vreme da se stavi tačka na celu priču oko Hulijana Alvareza . Razvukla se saga oko argentinskog napadača i duže nego što je Barselona planirala, pa posle svih drama, svađa, medijskih prepucavanja i čak ludovanja Atletiko Madrida po društvenim mrežama, odredio je katalonski velikan konačan rok, kada će i definitivno staviti tačku na celu priču. U redovima aktuelnog šampiona Španije žele da do kraja jula saznaju da li transfer može da se realizuje ili ne, a ako ne bude pomaka u celoj priči, okrenuće se drugim rešenjima.

Shvatili su u Barseloni transfer neće biti moguć osim ako sam Hulijan Alvarez ne izvrši snažan pritisak na upravu Atletika. Pre nekoliko dana argentinski reprezentativac izjavio je da bi "transfer bio najbolje rešenje za sve", a sličnu poruku ponovio je i nedavno, iako je ovoga puta bio nešto oprezniji u izjavama. Verovatno da ne bi naljutio trenutnog poslodavca jer ako ne uspe da ih ubedi do kraja jula da ode, svakako ostaje član kluba koji je napinjao da ga prodaju. Ako Argentinac ne ode u kancelarije ljudi koji se pitaju za sve i ne ubedi ih da je stvarno najbolje da se dogovore sa Barselonom i puste ga da ode, od tog posla definitivno nema ništa.

Potvrdio je i predsednik Barselone Đoan Laporta da Atletiko ima fore do kraja jula i da će to biti to. Sada malo i oni teraju inat jer neće više da se zavlače sa Madriđanima.

"Poštujem svačije mišljenje. Jedino što znam jeste da smo poslali ponudu i ona je i dalje na stolu. U jednom trenutku ćemo reći da je ona istekla sa naše strane. Krajem jula? Verovatno da", rekao je Laporta za "Radio Katalonija". Ovo je svojevrsan odgovor izvršnom direktoru Atletika jer je nedavno Migel Anhel Hil Marin opleo po Barseloni i pokušao da im jasno stavi do znanja da Alvarez ostaje.

"Dovoljno dobro poznajem ljude iz tog kluba da znam da sve rade zbog medija i navijača, kao deo svog malog cirkusa, tako da me to ne vređa. Sa njihovim predsednikom imam dobar odnos i izričito sam ga zamolio da odustane. Jasno sam mu stavio do znanja da Hulijan nije na prodaju. Uprkos tome, nastavljaju sa tom pričom jer im odgovara medijska pažnja. Savršeno dobro znaju da Hulijan Alvarez sledeće sezone neće igrati za Barselonu. Problem je što takvu priču plasiraju svojim navijačima, a još gore i samom igraču", rekao je Hil Marin.