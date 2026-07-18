Čelsijevo dete iz Larna propušta duel sa Crvenom zvezdom

Trener Larna Gari Hejveron pohvalio je svog igrača zbog hrabrosti da nastavi da igra uprkos posekotini.

"Mnogo mi je žao jer ponovo mora na pauzu. Borio se do poluvremena, kako je igrao sa tolikom ranom prosto je neverovatno. Pogotovo jer je i upisao asistenciju za 1:0. To vam pokazuje kakav je karakter", rekao je strateg severnoirskog kluba.

Govorio je fudbaler Larna, koji je inače prošao kroz Čelsijev omladinski pogon (četiri godine), i o predstojećem okršaju sa crveno-belima.

"Utakmice protiv Crvene zvezde su nešto stvarno veliko. Mi smo autsajderi, ali će ovo svakako biti ogromno iskustvo za klub, igrače i naše navijače. Klub će imati koristi od novčanih nagrada, ali i od novih jakih mečeva u Evropi. Alo sve bude u redu, mogli bismo ponovo da završimo u grupnoj fazi", podsetio je Mekleland na Larnov plasman u Ligu konferencije pre dve sezone.

Poraženi iz ovog dvomeča imaće priliku za popravni u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencije. Za Crvenu zvezdu to baš i ne bi bila neka uteha, jer bi značilo da nije uspela da prođe rivala iz Severne Irske, ali bi za Larn povratak u treće po jačini UEFA takmičenje bila premija.

"Potrebna je i sreća na žrebu, ali imamo dobar tim koji može da bude konkurentan. Ovi momci osećaju da mogu još da pišu istoriju severnoirskog fudbala. Došao sam pred početak priprema za narednu sezonu i sjajno sam prihvaćen. Osećam se kao deo gruše koja je odlično povezana i u kojoj je fantastična atmosfera", zaključio je Sem Meklelenad.

Tokom školovanja u Čelsiju, ovaj fudbaler je išao na pozajmicu u redove engleskog niželigaša Beroua. potom je igrao za škotski Sent Džonston i Dandi Junajted.

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