Možda nije lepršavo, ali je besprekorno! Orlići sa devet bodova i gol-razlikom 4:0 do nokaut faze
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 15:50
Nakon šampiona Azije, pao i najbolji tim Južne Amerike
Ne igramo lepršav fudbal, što u aktuelnom trenutku u kom se nalazi srpski fudbal i njegove reprezentativne selekcije niko nije ni očekivao, ali je kadetska selekcija Srbije u Kataru grupnu fazu takmičenja okončala sa maksimalnim učinkom. To svakako ne može da bude slučajnost. Nakon pobede nad Hondurasom (2:0) u prvom kolu i slavlja nad prvakom Azije Japanom (1:0), izabranici Igora Matića savladali su i šampiona Južne Amerike, Kolumbiju, pa će se naći u grupi povlašćenih timova u nokaut fazi i u šesnaestini finala odmeriti snage sa nekom od osam trećeplasiranih selekcija - 1:0 (0:0).
Orlići nisu bili nadmoćni na terenu, Matić je odmorio nekoliko igrača koji su izneli najveći teret u prva dva meča, ali su njegovi izabranici odigrali dobar takmičarski meč. Dobro su stajali u defanzivi, ali i često pretili pred protivničkim golom. Na kraju, oni su bili ti koji su pronašli put do protivničke mreže u ključnoj fazi utakmice. Strelac pobedonosnog gola u 72. minutu bio je napadač Čukaričkog Nebojša Grujić, koji se našao na pravom mestu da kruniše odličnu akciju Orlića, ali i savršeno dodavanje veziste Grafičara Ognjena Matanovića.
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Srbija je grupnu fazu takmičenja okončala sa maksimalnih devet bodova i gol-razlikom 4:0, pa je zauzela prvo mesto u Grupi L. Po trenutnoj projekciji, protivnik Matićevom timu u doigravanju bio bi Mozambik, ali će se protivnik znati tek nakon završetka poslednjeg kola.
U igri obe selekcije se tokom utakmice osetila rasterećenost činjenicom da je plasman u doigravanje već obezbeđen. Stoga se ušlo u otvorenu paljbu sa obe strane, pa je samo bilo pitanje na čiju će stranu prevagnuti meč. Orlići su u prvom poluvremenu najčešće pretili preko Veljka Pejovića, ali je najbolju šansu propustio Vajagić u 18. minutu.
Sa druge strane, Matijas Kaisedo je bio najveća opasnost po gol odličnog čuvara mreže Teleoptika, Veljka Popovića. Sedmica Kolumbije je prvi put zapretila u 33. minutu, a potom još opasnije na isteku časa igre, kada je đak Partizanove škole fudbala zablistao na gol-liniji. Kolumbijci su bili konkretniji na početku drugog dela igre, ali ih je onda isekao pogodak Orlova.
Kod najvažnijeg trenutka meča veoma važan posao odradio je Zvezdin prvotimac Matej Strika, koji je stigao tešku loptu na levoj aut-liniji, pronašao Matanovića na drugoj stativi, a ovaj u petercu uposlio dobro postavljenog Grujića.
Do kraja utakmice, Matićevi izabranici su se oslonili na kontranapade i bili konkretniji od protivnika. Nije bilo velikih prilika na obe strane, pa je rezultat ostao nepromenjen. Sada je ostalo još samo da Orlići saznaju ime prvog protivnika u nokaut fazi takmičenja.
MUNDIJALITO, 3. KOLO:
Kolumbija - Srbija 0:1 (0:0)
/Grujić 72/
Honduras - Japan 0:7 (0:3)
/Saito 18, 57, Nakašima 24, Kitahara 33pen, 53, 61, Vada 85/