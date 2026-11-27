Srbija je grupnu fazu takmičenja okončala sa maksimalnih devet bodova i gol-razlikom 4:0, pa je zauzela prvo mesto u Grupi L. Po trenutnoj projekciji, protivnik Matićevom timu u doigravanju bio bi Mozambik, ali će se protivnik znati tek nakon završetka poslednjeg kola.

U igri obe selekcije se tokom utakmice osetila rasterećenost činjenicom da je plasman u doigravanje već obezbeđen. Stoga se ušlo u otvorenu paljbu sa obe strane, pa je samo bilo pitanje na čiju će stranu prevagnuti meč. Orlići su u prvom poluvremenu najčešće pretili preko Veljka Pejovića, ali je najbolju šansu propustio Vajagić u 18. minutu.

Sa druge strane, Matijas Kaisedo je bio najveća opasnost po gol odličnog čuvara mreže Teleoptika, Veljka Popovića. Sedmica Kolumbije je prvi put zapretila u 33. minutu, a potom još opasnije na isteku časa igre, kada je đak Partizanove škole fudbala zablistao na gol-liniji. Kolumbijci su bili konkretniji na početku drugog dela igre, ali ih je onda isekao pogodak Orlova.

Kod najvažnijeg trenutka meča veoma važan posao odradio je Zvezdin prvotimac Matej Strika, koji je stigao tešku loptu na levoj aut-liniji, pronašao Matanovića na drugoj stativi, a ovaj u petercu uposlio dobro postavljenog Grujića.

Do kraja utakmice, Matićevi izabranici su se oslonili na kontranapade i bili konkretniji od protivnika. Nije bilo velikih prilika na obe strane, pa je rezultat ostao nepromenjen. Sada je ostalo još samo da Orlići saznaju ime prvog protivnika u nokaut fazi takmičenja.

MUNDIJALITO, 3. KOLO:

Kolumbija - Srbija 0:1 (0:0)

/Grujić 72/

Honduras - Japan 0:7 (0:3)

/Saito 18, 57, Nakašima 24, Kitahara 33pen, 53, 61, Vada 85/