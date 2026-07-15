Mozzart Bet Prva liga Srbije u Humskoj

Tri takmičenja na jednom stadionu. Narednog četvrtka Partizan će dočekati ekipu Una Štrasen i tako započeti kvalifikacije za plasman u Ligu konferencije. Već 1. avgusta na istom terenu igraće protiv IMT-a početnu utakmicu na svom stadionu u okviru prvenstva Srbije, dok će na istom mestu prva dva susreta u okviru Mozzart Bet Prve lige Srbije igrati – Teleoptik.

U pitanju su mečevi koje će Optičari igrati protiv ubskog Jedinstva (8. avgusta) i kruševačkog Napretka (19. avgusta), izvestio je B92. Makar je tako planirano, jer radovi u Sportskom centru „Zemunelo“, na kojem bi trebalo da igra ekipa Marka Jovanovića, još nisu u potpunosti završeni. Novi teren na kojem će Teleoptik igrati u drugom rangu ovdašnjeg fudbala u ovom času ne ispunjava sve uslove. Iako je natkriven, a čak su i reflektori postavljeni, postoji problem sa pumpom. Dok se taj problem ne sanira, kao alternativna opcija zvanično je prijavljen stadion Partizana.