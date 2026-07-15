Mozzart Bet Prva liga Srbije u Humskoj
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 10:37
Teleoptik za prva dva kola prijavio stadion Partizana
Tri takmičenja na jednom stadionu. Narednog četvrtka Partizan će dočekati ekipu Una Štrasen i tako započeti kvalifikacije za plasman u Ligu konferencije. Već 1. avgusta na istom terenu igraće protiv IMT-a početnu utakmicu na svom stadionu u okviru prvenstva Srbije, dok će na istom mestu prva dva susreta u okviru Mozzart Bet Prve lige Srbije igrati – Teleoptik.
U pitanju su mečevi koje će Optičari igrati protiv ubskog Jedinstva (8. avgusta) i kruševačkog Napretka (19. avgusta), izvestio je B92. Makar je tako planirano, jer radovi u Sportskom centru „Zemunelo“, na kojem bi trebalo da igra ekipa Marka Jovanovića, još nisu u potpunosti završeni. Novi teren na kojem će Teleoptik igrati u drugom rangu ovdašnjeg fudbala u ovom času ne ispunjava sve uslove. Iako je natkriven, a čak su i reflektori postavljeni, postoji problem sa pumpom. Dok se taj problem ne sanira, kao alternativna opcija zvanično je prijavljen stadion Partizana.
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Duel između Teleoptika i Napretka, zakazan za 19. avgust, možda će morati da se igra na drugoj lokaciji ili da bude odložen. Sve zavisi od toga hoće li Partizan izboriti plasman u plej-of za Ligu konferencije i da li će u prvom meču (planiranom za 20. avgust) biti domaćin ili gost.
Bude li se Saša Ilić sa svojim timom našao u žrebu za plej-of, najbezbolniji scenario za crno-bele bio bi da u prvom susretu budu gosti. Na taj način ekipa Marka Jovanovića ne bi morala dodatno da se seli, dok bi revanš za prolaz u grupnu fazu Lige konferencije Partizan igrao na svom terenu 27. avgusta.
Ako sve bude teklo po planu, debi na novom, našminkanom stadionu u „Zemunelu“ Teleoptik bi trebalo da dočeka u šestom kolu, kada će 29. avgusta ugostiti ekipu Voždovca.