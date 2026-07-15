Srpska kolonija u Vijetnamu sve veća: Majdevac kod Vulića i Jovića

S obzirom na to da je Napredak ispao iz Mozzart Bet Superlige, bilo je očekivano da Majdevac karijeru nastavi u nekoj drugoj sredini. Prošle sezone je postigao devet golova u dresu Kruševljana, ali to nije bilo dovoljno da se izbori opstanak.

Klub Truong Tuio Dong Nai je doveo u ovom prelaznom roku Miloša Vulića, bivšeg igrača Crvene zvezde, TSC-a, Napretka, kao i defanzivca Filipa Jovića, koji je igrao u Spartaku, Železničaru, Novom Pazaru...