Srpska kolonija u Vijetnamu sve veća: Majdevac kod Vulića i Jovića
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Vreme čitanja: 3min | sre. 15.07.26. | 11:21
Doskorašnji napadač Napretka se otisnuo na Daleki istok
Nova meka za srpske fudbalere – Vijetnam. Tamo gde je Milan Makarić kralj strelaca u dresu Da Nanga, stvara se nova kolonija naših igrača.
Posle Filipa Jovića i Miloša Vulića ugovor sa klubom Truong Tuio Dong Nai potpisao je Andrija Majdevac, doskorašnji napadač Napretka. On se ponovo otisnuo preko granice, a tokom karijere igrao je u Grčkoj, na Malti, Kipru, Mađarskoj...
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S obzirom na to da je Napredak ispao iz Mozzart Bet Superlige, bilo je očekivano da Majdevac karijeru nastavi u nekoj drugoj sredini. Prošle sezone je postigao devet golova u dresu Kruševljana, ali to nije bilo dovoljno da se izbori opstanak.
Klub Truong Tuio Dong Nai je doveo u ovom prelaznom roku Miloša Vulića, bivšeg igrača Crvene zvezde, TSC-a, Napretka, kao i defanzivca Filipa Jovića, koji je igrao u Spartaku, Železničaru, Novom Pazaru...