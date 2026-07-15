Zvanično: Vasović potpisao za Briž, transfer ide i do 8.500.000 evra

Vasović je Srbin poreklom, ali do sada je igrao za omladinske selekcije Švajcarske. Iz FSS još nisu pominjali njegovo ime kao potencijalno zanimljivog igrača. Za prvi tim Lucerna debitovao je pretprošle sezone, ali je veći deo sezone proveo igrajući za B tim, u kojem je dao osam golova na 28 mečeva. Prošle sezone je priključen prvom timu i u drugom delu sezone se izborio za mesto startera. Na devet mečeva kao starter u finišu sezone dao je šest golova u Superligi i alarmirao skaute Briža da opet u Lucernu pronađu fudbalski kapital. Inače, Vasovića je želela i Bolonja.

Klubovi su se brzo dogovorili oko obeštećenja i Vasović je postao jedna od najskupljih prodaja u istoriji švajcarskog kluba. U Brižu ga verovatno čeka period privikavanja u B timu, a potom uloga u najjačem sastavu belgijskog šampiona. Ako Nikolo Tresoldi napusti Briž ovog leta, moguće je da će Vasović i ranije nego što se očekuje dobiti minutažu kod trenera Ivana Leka.

“S obzirom na prethodnu saradnju, između nas i Briža postoji veliko poverenje i Andreju je nacrtan jasan sportski put za razvoj karijere. Na kraju smo našli rešenje koje zadovoljava sve strane sa sportske i ekonomske strane”, rekao je Lucernov direktor Remo Majer.

Vasović je treće pojačanje Briža ovog leta i treći Švajcarac. Pre njega je za 6.000.000 evra stigao vezista Čevejo Tsava iz Ciriha, a kao slobodan agent potpisao je iskusni golman Jan Zomer.