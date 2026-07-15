Dva moguća scenarija: Kavaju Lenardu preti suspenzija i na celu sezonu
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 10:48
Prekaljeni košarkaš u potencijalno ozbiljnom problemu
Delovalo je nakratko da neće biti nikakvih problema u trejdu Los Anđeles Klipersa i Toronto Reptorsa za Kavaja Lenarda, međutim nad ceo posao nadvili su se oblaci sumnje i neizvesnosti. Ukratko – prelazak Lenardov povratak na mesto uspeha je ozbiljno ugrožen.
Protiv jednog od najboljih košarkaša svog vremena se i dalje aktivno vodi istraga zbog postojanja osnova sumnje da je bilo malverzacija u načinu kako su mu Klipersi isplaćivali novac, a kako je najavio komesar NBA lige Adam Silver, presuda se očekuje do kraja leta.
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Prema najavama insajdera Šamsa Čaranije, u slučaju nepovoljne odluke istražnih organa, Kavaju Lenardu preti jedan od dva scenarija. I oba su prilično loša.
04.30: (2,15) LA Klipers (14,5) Vašington (1,80)
Prvi scenario je poništenje sadašnjeg ugovora. Isti je počeo da mu važi od leta 2024, pošto je potpisao na tri godine za 149.500.000 dolara. Dve od tri sezone je već odradio, dok bi za poslednju trebalo da inkasira 50.300.000 dolara.
Druga opcija je da Lenard bude suspendovan potencijalno i na celu sezonu! Blaže varijante bile bi da presedi 20 ili 40 utakmica, a sve to zavisi od dokaza koji budu predstavljeni posle istrage i odluke koju će doneti nezavisna komisija.
Podsetimo, Klipersima se na teret stavlja da su u Lenardovom slučaju zaobišli pravila o seleri kepu i na ruke mu isplatili značajan iznos novca preko kompanije “Aspiratio” koja se bavi(la) ekologijom. Ista je u međuvremenu proglasila bankrot, a 2022. godine je sa dvostrukim NBA šampionom potpisala ugovor kojom je on postao njeno zaštitno lice i ambasador. Po slovu te saradnje Lenard je trebalo da inkasira pomenutih 28.000.000 dolara za četiri godine.
Otežavajuća okolnost po vrsnog košarkaša je ta što su istražni organi počeli da ispituju mogućnost da je u celu priču bila uključena još jedna kompanija i ako bi se ispostavilo da je to tačno, kazna bi bila još teža.
U poslu koji su pokušali da obave Klipersi i Toronto, franšiza iz Los Anđelesa je dobila Brendona Ingrama, Grejdija Dika, dva nezaštićena pika prve runde (2031, 2033), jednog zamenskog pika prve runde (2027) i dva pika druge runde (2030, 2033). Prema rečima Adama Silvera, ozvaničenje posla nije stopirala liga, već su to učinile dve franšize.
”Dve strane su odlučile da ne idu dalje sa realizacijom posla dok je istraga i dalje otvorena, jer potencijalni uticaj na Lenardov ugovor i dalje nije poznat. Klubovi su odlučili da ne idu dalje putem neizvesnosti, mada je sve što se dešava bilo poznato mnogo pre nego što je trejd uopšte bio razmatran”, rekao je Silver i zaključio:
”Ne mislim da je iko pomislio kako će se Kavajev status promeniti samo zato što bi bio trejdovan. Istraga i dalje traje i ide svojim tokom”.