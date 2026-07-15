Dva moguća scenarija: Kavaju Lenardu preti suspenzija i na celu sezonu

Prema najavama insajdera Šamsa Čaranije, u slučaju nepovoljne odluke istražnih organa, Kavaju Lenardu preti jedan od dva scenarija. I oba su prilično loša.

04.30: (2,15) LA Klipers (14,5) Vašington (1,80)

Prvi scenario je poništenje sadašnjeg ugovora. Isti je počeo da mu važi od leta 2024, pošto je potpisao na tri godine za 149.500.000 dolara. Dve od tri sezone je već odradio, dok bi za poslednju trebalo da inkasira 50.300.000 dolara.

Druga opcija je da Lenard bude suspendovan potencijalno i na celu sezonu! Blaže varijante bile bi da presedi 20 ili 40 utakmica, a sve to zavisi od dokaza koji budu predstavljeni posle istrage i odluke koju će doneti nezavisna komisija.

Podsetimo, Klipersima se na teret stavlja da su u Lenardovom slučaju zaobišli pravila o seleri kepu i na ruke mu isplatili značajan iznos novca preko kompanije “Aspiratio” koja se bavi(la) ekologijom. Ista je u međuvremenu proglasila bankrot, a 2022. godine je sa dvostrukim NBA šampionom potpisala ugovor kojom je on postao njeno zaštitno lice i ambasador. Po slovu te saradnje Lenard je trebalo da inkasira pomenutih 28.000.000 dolara za četiri godine.