Finale Mundijala kao biznis prilika: Silver traži investitore za NBA Evropu

Optimističan je Silver kada su u pitanju pregovori, te ističe da se nada finalizaciji dogovora u skorijoj budućnosti:

„Nadamo se da ćemo u narednih nekoliko nedelja zaključiti neke od tih dogovora, nakon čega će uslediti i zvanična saopštenja. Izuzetno sam zadovoljan opštim interesovanjem koje vlada u Evropi“, zaključio je on.

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Prema navodima američkih medija, na adresu najjače lige sveta stiglo je preko 120 neobavezujućih ponuda, među kojima su i kandidature ozbiljnih investicionih konzorcijuma koji su spremni da nove franšize vrednuju na više od milijardu dolara. Preko 20 fudbalskih I košarkaških giganata već je izrazilo želju da uđe u NBA Evropa, a među njima je i nekoliko aktuelnih evroligaša koji ozbiljno razmatraju ovaj projekat.

Prema trenutnom planu, nova liga bi trebalo da broji 12 stalnih članova, dok bi preostala četiri mesta bila rezervisana za timove koji bi se kvalifikovali kroz domaća prvenstva i FIBA takmičenja.

Takođe, NBA je nedavno kao specijalnog konsultanta za projekat NBA Evropa angažovala nekadašnjeg litvanskog asa, a sada funkcionera Arturasa Karnišovasa.

Doskorašnji potpredsednik Čikago Bulsa biće desna ruka Adamu Silveru i operativcima lige. Njegov zadatak biće da posavetuje rukovodstvo u ključnim segmentima: od postavljanja sistema upravljanja i prilagođavanja pravila igre, pa sve do skautinga, regrutacije talenata i mapiranja razvojnog puta igrača na relaciji između NBA Evrope i Amerike.

Domišljati su Amerikanci, naročito kada je u igri velika količina novca, a kako vreme teče i sve se više bliži pomenuti oktobar 2027. godine, tako će biti i sve više potresa u evropskoj košarci. Biće zanimljivo ispratiti na šta će sve izaći, da li će se NBA i Evroliga na kraju dogovoriti, ili će ipak funkcionisati kao ljuti suparnici.