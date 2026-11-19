Dok je Boston pokušavao da odgovorui na Marijev pogodak za tri poena razlike i tražio tajm-aut, Tejtum je uzeo loptu ispod koša i, umesto da je preda najbližem arbitru, iznenada je bacio ka sudiji kod zapisničkog stola na sredini terena. Lopta je prošla iza leđa leđa sudije, koji se neposredno pre toga nakratko okrenuo dok je već bila u vazduhu i delovao zbunjeno. Bez obzira na to što nije bilo ni siline, a deluje ni zle namere, arbitar tik uz Tejtuma odmah je svirao tehničku grešku. Njegovi naknadni pokušaji da objasni situaciju u opštem metežu nisu urodili plodom, pa je Mari dobio dodatno slobodno bacanje koje je pogodilo i tako praktično zapečatilo sudbinu Seltiksa.

Mari je meč završio sa 21 poenom i sedam skokova, a denver je Denver stigao do skora 8-5. Nikola Jokić je bio blizu tripl-dabla, s obzirom da je pored osam skokova imao i devet asistencija. Drugi najefikasniji igrač u gostujućim redovima bio je Nemijas Keta, koji je zabeležio 17 poena, uz 10 skokova. Ovo je bio drugi uzastopni poraz za Seltikse, koji sada imaju skor 11-4

Boston je utakmicu otvorio silovito i ubrzo stekao osetnu prednost, dok su Nagetsi na startu meča imali problema sa izgubljenim loptama i promašenim otvorenim šutevima. Nikola Jokić je posle uvodnih promašaja počeo da pokreće napad skokovima i asistencijama za Erona Gordona. Boston je zahvaljujući raspoloženim šuterima i čvrstoj igri u drugom kvartalu stigao do pomenutih 17 poena viška, ali je Jokić pred kraj poluvremena nastavio da pogađa sa distance i održava priključak Denvera. Može se reći da je prekretnica meča usledila trećom Jokićevom trojkom u trećem kvartalu. Domaći su agresivnom odbranom izazvali seriju izgubljenih lopti gostiju i usledio je nalet kojim je Denver istopio minus i uveo meč u nezivesnu završnicu, gde je odgovornost preuzeo Mari.