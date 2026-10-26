Murinjo u svom stilu: Posvećujem pobedu navijačima Barse, veliki zagrljaj za njih...

"Posvećujem ovu pobedu navijačima Barselone koji mi danas nisu dali da odspavam popodnevnu dremku u hotelu. Došli su ispred hotela i pevali po ceo dan, nisam mogao malo da odspavam. Pa dobro, nisam odspavao, ali sam zato pobedio njihov tim. Veliki zagrljaj za njih...", rekao je Murinjo za klupsku televiziju Reala posle meča.

Bilo je, naravno, i kritika na račun suđenja, što je neizostavni repertoar Murinjovih konferencija u 'prajmu'. Zapravo je trener Reala bio zadovoljan kako je glavni arbitar odradio svoj posao, ali je imao zamerke na njegove pomoćnike iz VAR sobe jer smatra da je Žoao Kanselo morao da bude isključen sredinom drugog poluvremena.

"Odigrali smo odličan meč protiv sjajnog protivnika. Uz sudiju koji je, po mom mišljenju, odlično odradio posao, i VAR koji je, po mom mišljenju, spavao u 60. minutu, jer je faul Kansela nad Diomandeom bio čist crveni karton.”

Posebno emotivan bio je Portugalac kada je govorio o hemiji u svlačionici i karakteru ekipe.

"Postoji razlika između sjajnog tima i tima koji ima sjajne igrače. Ovo je sjajan tim sa sjajnim igračima — momci koji su ultramotivisani, koji poštuju jedni druge, naporno rade jedni za druge i koji su skromni. Tako sam, tako ponosan na ove momke.”

Upitan šta je presudilo u meču sa tako velikim ulogom, Murinjo je naglasio je da je ključ uspeha ležao u nepokolebljivom stavu i pristupu njegovih izabranika.

"Ključ večerašnje pobede? Naš mentalitet. Bio je neverovatan — toliko samopouzdanja, toliko zajedništva među igračima. Ovo je jednostavno fantastičan tim, bez obzira na to ko igra. Sjajna grupa momaka koja je savršeno i organizovano pratila plan igre i koja ima tako mnogo talenta. Večeras su imali neverovatnu želju za pobedom, i zato su i pobedili.”

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Posebne pohvale dobio je Mark Kukurelja za način na koji je sačuvao Lamina Jamala.

"Mali je veoma dobar i težak za čuvanje jer je, osim što je dobar, i veoma pametan. Pokušao je sve kako bi iznudio žuti karton za Kukurelju, ali se Kuku odlično držao. Bio je to sjajan timski trud, ali verovatno i najteži meč koji je Kuku do sada imao, a iz njega je izašao kao pobednik protiv veoma dobrog igrača.”

Osvrnuo se Portugalac i na sve veći uticaj sunarodnika Bernarda Silve, koji je bio na margini tima neko vreme.

"Što se tiče Bernardove situacije, rekao sam da je ovde tek nešto više od tri meseca. Očigledno je da ga poznajem veoma dobro, ali jedno je poznavati nekoga, a drugo videti kako se uklapa u dinamiku ekipe. Ekipa je veoma snažna i nikada vam neću reći: 'Ovo je mojih startnih jedanaest', jer svi rade izuzetno naporno. Naučio sam da nam u veznom redu kombinacija različitih talenata daje više nego kada imamo dva igrača sličnih karakteristika. To znači da ne koristim tandem Bernardo - Guler u veznom redu, osim u baš očajničkim situacijama. Više volim tu kombinaciju različitih profila koja nam donosi ravnotežu u odbrani i više kvaliteta prilikom pokretanja napada.”

Pobedom u El Klasiku ne samo da je bodovni zaostatak sveo na samo tri boda, već je Real njome stekao i veliku psihološku prednost.

"Ovo je bila utakmica u kojoj smo mogli da zaostanemo tri, šest ili devet bodova. Očigledno, zaostatak od devet bodova bi bio težak u psihološkom smislu. Minus od šest bodova bi bio nešto izbalansiraniji. Zaostatak od tri boda je već druga priča, a način na koji smo pobedili je takođe važan jer možete pobediti uz pomoć sreće i odličnom odbranom. Mi smo pobedili komforno i zasluženo.”

Zbog odsustva Tiba Kurtoe, na golu je bio Andrij Lunjin, koji je odradio besprekoran posao. Murinjo je iskoristio priliku da „pecne” novinare jer nijednom nisu pomenuli sjajan nastup ukrajinskog čuvara mreže.

"Već ste mi postavili dva pitanja, a nijedno nije bilo o Lunjinu, ali da smo izgubili zbog njegovih grešaka, sigurno bi prvo ili drugo pitanje bilo o njemu. Jedina stvar koju sam rekao Lunjinu pre meča bila je: 'Treniraš da bi igrao, a ne da bi sedeo na klupi. Izađi i igraj.' Odigrao je veoma izbalansiran i staložen meč. Imamo najboljeg golmana na svetu, ali danas niko od nas nije plakao pre utakmice zato što Tibo ne igra. Grupa je snažna, a igrači su veoma ujedinjeni, čak i u najtežim trenucima.”

Borbenost ekipe najbolje se oslikava kroz nastup Federika Valverdea. Vezista je pokazao neverovatnu posvećenost igrajući povređen veliki deo meča.

"Postoji još jedno ime koje ne želim da izostavim, a to je Valverde i njegovo igranje pod povredom više od 40 minuta. Povredio se, želeo je da nastavi i gurne sebe do krajnjih granica, i dao je sve od sebe dok je bio na terenu.”

Da li je ovo najbolja Realova utakmica u drugom Murinjovom mandatu...

"Ovo je ujedno i najteža utakmica, protiv najkvalitetnijeg protivnika. Protivnika koji je u meč ušao sa svim pobedama u ligi. Pobeđivali smo druge timove sa po četiri gola razlike, ali ovo je Barselona i igrači su odigrali sjajnu utakmicu."

Iako je slavlje na stadionu najvećeg rivala uvek posebno, Murinjo je jasno poručio šta je fokus ekipe. Podsetio je sve da jedan trijumf ne znači mnogo ako se ne osvoji pehar. "Real Madrid ne igra da bi pobedio na Kamp Nouu, već igra da bi osvojio titulu", zaključio je Murinjo.