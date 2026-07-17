Rašović: Blagojević bio u Partizanu u preteško vreme, Zvezda neće pustiti Tiknizjana

Ipak, Rašović uverava da navijači Akrona nemaju razloga za brigu. Siguran je da će ostvariti željeni rezultat, odnosno da se tim iz Toljatija neće boriti za opstanak kao minule sezone.

“Srđan je dobar trener, ali je u Partizan došao u preteško vreme za klub. Crvena zvezda je na daleko višem nivou u poslednjih sedam ili osam godina. Blagojević je iskustan stručnjak, voli fudbal. Teško da možemo da očekujemo da će da proizvede neko neverovatno iznenađenje, ali ubeđen sam da će stabilizovati ekipu i verovatno neće biti u zoni ispadanja”, kazao je Rašović.

18.00: (1,25) Flora (5,80) Nome Junajted (8,00)

Upitan je potom da li je Blagojević trener koji gaji napadački fudbal ili više voli da “parkira autobus ispred gola”.

“Znate Aleksandera Tarhanova? Kada sam igrao za Krilja Sovjetov on je pričao:’Kada protivnik napada mi moramo da se branimo’. Tako je svuda. Teško je sada da predvidimo te stvari. Svaki metod je dobar ako donosi rezultat, a svakom treneru je potreban rezultat da bi preživeo”.

Prethodnih nedelja spekulisalo se u Rusiji da bi Nair Tiknizjan mogao da se vrati u tamošnje prvenstvo. Zenit i Krasnodar bi rado videli reprezentativca Jermenije u svom timu, ali Rašović sumnja u to da je Zvezda voljna da ga prodaje.

“Crvena zvezda planira da igra u Ligi šampiona, a Nair je zaista dobar fudbaler. On vodi ekipu na neki sasvim drugi, viši nivo. S obzirom na to koliko je za klub važno učešće u Evropi, svi razumeju zašto je on tu. Siguran sam da ga neće pustiti da ode. On je jedan od najboljih igrača u timu i potreban im je da bi ostvarili ciljeve”, zaključio je Rašović.

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