Rašforda više ne možete da uzmete za 47.000.000 evra, sad Junajted diktira uslove

Nadao se engleski reprezentativac da će ostati u Barseloni, gde je prošle sezone bio na pozajmici i imao više nego pristojnu sezonu. Na 49 utakmica u svim takmičenjima zabeležio je 14 golova i isto toliko asistencija. Razmatrali su u katalonskom klubu da aktiviraju specijalnu klauzulu, za njih je iznosila 30.000.000 evra, nisu to uradili i ona je istekla 15. juna. Barselona je angažovala Entonija Gordona iz Njukasla za čak 80.000.000 evra, odrešila je kesu kako nije u skorije vreme.

Bio je to jasan znak Markus Rašfordu da mu sledi povratak na Teatar snova i da će morati da se odazove na prozivku Majkla Kerika. Ali, sve ovo vreme, do sinoć, svi kojima je iole interesantan znali su po kojoj ceni mogu da dobiju krilnog napadača. Ona jedino nije važila za Mančester Siti i Liverpul, ljuti rivali su bili „izopšteni“ iz cele priče, oni bi svakako morali da se sastanu sa ljudima iz Mančester junajteda i pogađaju se za koju svotu mogu da ga otkupe. Nije bilo naznaka da uopšte to žele.

Zato jeste da ga hoće Fenerbahče, samo što Markusu Rašfordu nije bilo naročito primamljiva ta opcija, pa sve vodi ka tome da će dobiti još jednu šansu na Old Trafordu, osim ukoliko se, ipak, neko ne javi do kraja leta. Prema navodima sa Ostrva, trener Majkl Kerik voljan je da radi sa njim i pokuša da ga vrati na „podešavanja“ od pre koje sezone kada je pod Erikom ten Hagom tresao mreže kao lud. Ili barem da dobije verziju engleskog napadača iz Barselone.