Pariz dovodi igrače, ali nema ko da ih trenira

Nakon što je Julius Tomas saopštio da ne želi da ostane na klupi Parižana, već da će njegova naredna destinacija biti angažman u nekom od NBA klubova, Pariz je krenuo u potragu za novim trenerom, ali je ona i dalje bez uspeha.

Dugo se pričalo o tome da je Dejv Jerger primarna meta za francuskog evroligaša, ali deluje da je ta priča potpuno utihnula. Kako navodi Basket News, iskusni stručnjak doneo je odluku da bi pre želeo da ostane u NBA karavanu, nego da preuzme neki tim na Starom kontinentu.