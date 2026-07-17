Pariz dovodi igrače, ali nema ko da ih trenira
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 09:33
Dvojica NBA stručnjaka se zahvalila na pozivu
Nakon što je Julius Tomas saopštio da ne želi da ostane na klupi Parižana, već da će njegova naredna destinacija biti angažman u nekom od NBA klubova, Pariz je krenuo u potragu za novim trenerom, ali je ona i dalje bez uspeha.
Dugo se pričalo o tome da je Dejv Jerger primarna meta za francuskog evroligaša, ali deluje da je ta priča potpuno utihnula. Kako navodi Basket News, iskusni stručnjak doneo je odluku da bi pre želeo da ostane u NBA karavanu, nego da preuzme neki tim na Starom kontinentu.
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Kako navodi pomenuti izvor, Jerger je obavio razgovore s Denver Nagetsima, a kako tvrdi dobro obavešteni Mark Stajn najizglednije je da u Koloradu nastavi svoju trenersku karijeru i u narednoj sezoni bude deo njihovog stručnog štaba.
Stajn je u etar pustio još jedno ime koje je prema njegovim navodima odbilo Pariz. Klub iz Grada svetlosti je prema njegovim rečima pikirao nekadašnjeg glavnog trenera Finiks Sansa i Toronto Reptorsa Džeja Trijana, ali ni tu nije bilo uspeha. Još uvek aktuelni pomoćnik u stručnom štabu Dalasa se zahvalio na ponudi iz Pariza i odlučio da se pridruži Portland Trejl Blejzersima, gde će biti pomoćnik novog šefa struke Miča Norija.
Ono što nije dobro po evroligaša jeste i to što su počeli da ga odbijaju i treneri iz Francuske. Basket News javlja da je Pariz pokazao interesovanje da angažuje Gijoma Vizadea, a reč je o treneru Le Mana, koji je odlučio da ne promeni sredinu.
U celoj priči je paradoksalno to što su Parižani već počeli da sastavljaju roster za narednu sezonu, koji još uvek nema ko da trenira. Direktno iz NBA su stigla pojačanja u liku Tajsona Etijena i Ti Džeja Vorena. Iz Monaka je došao Teri Tarpi, dok je opremu Pariza zadužio i brazilski reprezentativac Mazinnjo Pereira.