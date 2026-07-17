Vojvodina ispred Partizana u prvih pet kola – kvota 3,00!

Odlično se pojačala Vojvodina za srpske uslove tokom ovog prelaznog roka, predsednik kluba Dragoljub Zbiljić je odvojio veliki novac za nove igrače. Cilj Novosađana je da se bore za trofeje na domaćoj sceni, ali i da probaju da se probiju do ligaške faze nekog evro kupa, što će biti jako teško posle ispadanja od Ferencvaroša.

Sa druge strane, Partizan radi dosta upitan prelazni rok. Dovedeno je nekoliko igrača, ali nijedno, što bi se reklo, od imena i karijere. Uglavnom su to pozajmljeni igrači koji su u prethodnim klubovima imali male minutaže. Očekuje se da posle najavljene prodaje Vanje Dragojevića crno-beli tek krenu u kupovinu pravih pojačanja.