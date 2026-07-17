Vojvodina ispred Partizana u prvih pet kola – kvota 3,00
Vreme čitanja: 1min | pet. 17.07.26. | 09:33
Ponuda Mozzart Beta pred početak nove sezone
Odlično se pojačala Vojvodina za srpske uslove tokom ovog prelaznog roka, predsednik kluba Dragoljub Zbiljić je odvojio veliki novac za nove igrače. Cilj Novosađana je da se bore za trofeje na domaćoj sceni, ali i da probaju da se probiju do ligaške faze nekog evro kupa, što će biti jako teško posle ispadanja od Ferencvaroša.
Sa druge strane, Partizan radi dosta upitan prelazni rok. Dovedeno je nekoliko igrača, ali nijedno, što bi se reklo, od imena i karijere. Uglavnom su to pozajmljeni igrači koji su u prethodnim klubovima imali male minutaže. Očekuje se da posle najavljene prodaje Vanje Dragojevića crno-beli tek krenu u kupovinu pravih pojačanja.
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Na današnji dan kada sezona Mozzart Bet Superlige počinje, većinsko mišljenje srpskih ljubitelja fudbala je da je Vojvodina bolja, jača od Partizana. Pa, ako i vi delite to mišljenje, Mozzart Bet ima pravu ponudu za vas:
Vojvodina ispred Partizana u prvih pet kola – kvota 3,00!
Ako smatrate da će Lale uzeti deset ili više bodova u prvih pet kola, tu je kvota 3,40.
Bez obzira što se crno-beli nisu nešto naročito kvalitetno pojačali, možete da stavite opkladu da će osvojiti više od 13 bodova u prvih pet rundi šampionata, u kojima će im protivnici biti Zemun, Mačva, IMT, Radnički Niš i Radnički Kragujevac.
Kvota da će Partizan osvojiti 13 ili više bodova u prvih pet kola je 3,75.