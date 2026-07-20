Na Mundijalu promašio autobus, sad može u Juve: Gorecka traži platu 7.000.000 evra i 10.000.000 za potpis

Košmarno leto je iza Leona Gorecke. Em se Nemačka za koju je igrao na Mundijalu obrukala i ispala u 1/16 finala od Paragvaja posle penala, em je Gorecka bio jedan od onih koji su odbili da preuzmu odgovornost i šutiraju u pena-seriji. Prethodno je Gorecka dospeo u centar pažnje kad je promašio autobus Pancera i ušao u onaj gde su se nalazili igrači Ekvadora, a sve posle utakmice te dve reprezentacije.

Ipak, bez obzira na sve loše što mu se dogodilo, još uvek je tražena roba na tržištu, pogotovo zbog toga što je slobodan igrač posle isteka ugovora sa Bajernom. Milan je bio najkonkretniji, nudio mu je ugovor vredan 15.000.000 evra na tri godine, ali od tog posla, barem za sada nema ništa. Sad je ucelu priču ušao drugi italijanski velikan - Juventus. Kako prenosi "Calciomercato", Stara Dama je zainteresovana da vidi Gorecku u svojim redovima, ali bi morala finansijski prillično da se nategne. Naime, Gorecka je preko agencije koja ga zastupa od Juvea tražio platu od 7.000.000 evra neto uz bonus od 10.000.000 za potpis ugovora.