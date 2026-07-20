Na Mundijalu promašio autobus, sad može u Juve: Gorecka traži platu 7.000.000 evra i 10.000.000 za potpis
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 18:42
Meta Stare Dame je i Frank Kesi koji traži 5.000.000 neto uz trogodišnji ugovor
Košmarno leto je iza Leona Gorecke. Em se Nemačka za koju je igrao na Mundijalu obrukala i ispala u 1/16 finala od Paragvaja posle penala, em je Gorecka bio jedan od onih koji su odbili da preuzmu odgovornost i šutiraju u pena-seriji. Prethodno je Gorecka dospeo u centar pažnje kad je promašio autobus Pancera i ušao u onaj gde su se nalazili igrači Ekvadora, a sve posle utakmice te dve reprezentacije.
Ipak, bez obzira na sve loše što mu se dogodilo, još uvek je tražena roba na tržištu, pogotovo zbog toga što je slobodan igrač posle isteka ugovora sa Bajernom. Milan je bio najkonkretniji, nudio mu je ugovor vredan 15.000.000 evra na tri godine, ali od tog posla, barem za sada nema ništa. Sad je ucelu priču ušao drugi italijanski velikan - Juventus. Kako prenosi "Calciomercato", Stara Dama je zainteresovana da vidi Gorecku u svojim redovima, ali bi morala finansijski prillično da se nategne. Naime, Gorecka je preko agencije koja ga zastupa od Juvea tražio platu od 7.000.000 evra neto uz bonus od 10.000.000 za potpis ugovora.
Izabrane vesti
Podestimo, upravo je pozamašan bonus za potpis ugovora bio jedna od glavnih prepreka u dogovorima Juvea sa Dušanom Vlahovićem, a sad i Gorecka ima isti zahtev. Torinski klub svakako traži novo ime u veznom redu, pogotovo što se izuzev Manuela Lokatelija i Hefrena Tirama, malo ko od igrača u sredini terena pokazao kao dobro rešenje. Toliko je problematično da Spaleti želi da isproba Daglasa Luiza iako Brazlicu svi žele da vide leđa u klubu.
Pored Gorecke, želja Juventusa je i Frank Kesi. On već deluje finansijski pristupačnije. Isto kao i Gorecka, slobodan je igrač posle odlaska iz Al Ahlija i želi da se vrati u Italiju, čak je neke ponude iz Saudijske Arabije ostavio po strani kako bi imao više prostora da pregovara sa Bjankonerima. Njegov zahtev je plata od 5.000.000 neto uz trogodišnji ugovor.
Svakako da će obojica iskusnih vezista želeti da što pre nađu novu sredinu kako bi mogli da prođu kompletne pripreme sa ekipom. Za Gorecku se nešto ranije pominjalo interesovanje Napolija, Arsenala, Bajer Leverkuzena i Galatasaraja. Kesi i Gorecka imaju želju da dođu u Torino, iako Juve ne igra Ligu šampiona.