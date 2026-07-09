NAJAVA DANA (četvrtak, 9. jul): Usijanje zbog Francuske i Maroka, a bonus je Vošina evropska trka

KARABAG – VESTRI, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Azerbejdžanski vicešampion Karabag ulazi u ovaj duel sa pozicije velikog favorita zbog višegodišnjeg redovnog učešća u grupnim fazama evropskih takmičenja. S druge strane, islandski Vestri se oslanja na prednost što je njihov domaći šampionat već u punom jeku, što im daje bolju takmičarsku svežinu i kondiciju. Ipak, ogromna razlika u individualnoj klasi i iskustvu igrača Karabaga na međunarodnoj sceni trebalo bi da bude presudna već u prvom susretu u Bakuu.

DIN. KIJEV – UNIVERZITATEA KLUŽ, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Dinamo iz Kijeva je ponovo primoran da svoje domaće utakmice igra van Ukrajine, a ovaj meč će se odigrati na neutralnom terenu u poljskom Lublinu. Ukrajinski velikan prolazi kroz fazu rekonstrukcije tima sa fokusom na domaće mlade talente, dok rumunska Univerzitatea Kluž traži svoju šansu kroz čvrstu i disciplinovanu odbranu. Očekuje se taktičko nadmudrivanje u kojem će Dinamo pokušati da nametne ritam, budući da su se Rumuni pokazali očajno na pripremama.

ŠERIF TIRASPOLJ – ALUMINIJ, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Šerif iz Tiraspolja, ekipa koja je pre nekoliko sezona šokirala Evropu u Ligi šampiona, započinje novu evropsku odiseju sa znatno izmenjenim, ali i dalje veoma internacionalnim sastavom. Slovenački Aluminij stiže kao autsajder koji nema šta da izgubi i tražiće svoju priliku kroz brze kontranapade i prekide. Šerif je tradicionalno veoma snažan na svom terenu u Moldaviji, gde retko propušta priliku da napravi opipljivu prednost pred revanš. Kvote vam govore sve.



CSKA SOFIJA – DERI SITI, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Bugarski CSKA iz Sofije dočekuje irski Deri Siti na stadionu “Vasil Levski”, gde se očekuje vatrena atmosfera i velika podrška domaćih navijača. CSKA se oslanja na fizički dominantnu igru i agresivan presing od samog starta kako bi slomio otpor gostiju sa ostrva. Deri Siti je poznat po borbenosti, ali ove sezone, posle 25 odigranih utakmica nije uspeo da se podigne dalje od šestog mesta.

HAJDUK SPLIT – ŽILINA, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Splitski Hajduk otvara evropsku priču pred krcatim Poljudom, gde atmosfera uvek predstavlja ogroman vetar u leđa za domaći tim. Splićani su ušli u sezonu sa velikim ambicijama i novim pojačanjima, dok je slovačka Žilina mlada i poletna ekipa koja forsira brz, napadački fudbal sa dosta trčanja. Na pripremama su delovali jako loše, pa se očekuje da Splićani budu apsolutno dominantni na terenu.

VOJVODINA – FERENCVAROŠ, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Tim Miroslava Tanjge udara nesumnjivo na ekipu koja je najkvalitetnija u Mađarskom fudbalu. Ferencvaroš je na pripremama remizirao sa Sabahom i slavio protiv Karabaga, pa deluje da je zaista tvrd orah. Voša je izgubila od Đera i remizirala sa Araratom, tako da tek u ovom periodu potpuno sklapa kockice neophodne da sve funkcioniše kako treba. Neće biti lako Novosađanima na “Karađorđu”.

SARAJEVO – INTER TURKU, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Sarajevo je pre evropskog izleza odigralo dva pripremna meča. Savladali su Sutjesku sa 1:2, a zatim ih je Zrinjski savladao sa 2:1. Na poslednjoj utakmici primećene su greške u odbrani Sarajeva, koje se na ovakvim mečevima skupo plaćaju. Finci dolaze u takmičarskom ritmu s obzirom na to da je njihovo domaće prvenstvo u punom jeku, što im daje blagu prednost kada je u pitanju uigranost, ali će užarena atmosfera na Koševu i motivisanost domaćina biti glavni aduti Sarajlija u nameri da obezbede prednost pred revanš u Finskoj.

VELEŽ MOSTAR – MILSAMI, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Igra se na “Bilinom polju” u Zenici, i ne treba zaboraviti da su Modavci odigrali dva kola šampionata, koji su otvorili očajno, došli do remija Zimbruom, a zatim brutalno demolirani od Petrolkuba sa 5:0. To Veležu daje snažan impuls, da kao domaćin može da dođe do aktivnog rezultata, a možda i do pobede koja bi im značajno olakšala položaj uoči revanša.

DINAMO TIRANA – ASTANA, 21.00

(Fudbal, Liga konferencije)

Evropsko iskustvo i redovno učešće u grupnim fazama daju Astani ulogu blagog favorita na vrućem gostovanju u Albaniji. Dinamo Siti će čvrstim defanzivnim blokom pokušati da obezbedi aktivan rezultat pred neugodan revanš u Kazahstanu, pa se očekuje tvrda, oprezna i taktička utakmica. Inače za Astanu je šampionat uveliko u toku, nalaze se na petom mestu, a ako ne možete da definišete snagu timova, pogledajte kvote na konačne ishode i sve će vam biti jasno.