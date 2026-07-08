Retko Lil daje ovolike pare za pojačanja, ali izvrsno poznaje tržište Beneluksa

Holandski klub je prošle sezone bio hit tamošnjeg fudbala, igrao finale kupa i u foto-finišu obezbedio plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona. Uspeo je da zadrži većinu nosilaca igre, ali Onala nije. Lil je prvo nudio oko 10.000.000 evra, ali je odbijen. Ipak, ponuda od 12.500.000 evra fiksno plus 2.500.000 kroz bonuse je naterala NEC da kapitulira. Ovo im je najveća prodaja u istoriji…

Lil je dovodio i mnogo skuplja pojačanja. Rekorder Džonatan Dejvid je plaćen Gentu 27.000.000 evra, za Viktora Osimena su Šarlroi platili 22.400.000 i imali su još desetak skupljih pojačanja od Onala.

Ali, kada je u pitanju skauting tržišta Beneluksa, treba verovati Lilovim procenama. Klub sa severa Francuske već godinama detaljno i vredno prati šta se dešava u ligama iz komšiluka. Iz Belgije smo već pomenuli kapitalce koje su dovodili, a imali su dobar njuh i sa igračima iz holandske Eredivizije poput Svena Botmana i Gabrijela Gudmundsona.

Onal ima 22 godine i trebalo bi da pojača levo krilo gde je prošle sezone najčešće igrao Matijas Fernandez Pardo dok nije prekomandovan u špic. Pored toga, Lil očekuje i Liga šampiona pa im je potreban veći fond igrača. Turčin je rođen i odrastao u Holandiji, ali je po poreklu izabrao mladu reprezentaciju zemlje iz koje su mu roditelji.

Ugovor je potpisan do leta 2030.