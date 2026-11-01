Bogdan epizodista u Hjustonovom gaženju Oklahome

Čekali smo da vidimo da li će Bogdan Bogdanović dobiti veću ulogu u ovoj utakmici, ali je kapiten Srbije bio tek epizodista sa učinkom od četiri poena, dva skoka i asistencijom za nešto više od 19 minuta, ali je Hjuston i te kako imao sa čime da se suprotstavi. Roketsi su pucali iz svih oružja po rivalu, ali je dominirala unutrašnja linija.

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Navikli smo na način na koji Alperen Šengun raznese rivale. Bio je dobar i večeras sa 16 poena, devet skokova i isto toliko asistencija, ali je prva zvezda večeri bio Džabari Smit. Momak rođen 2003. godine odigrao je monstruoznu partiju u kojoj je protivniku ubacio 30 poena, uhvatio devet skokova i napravio pet asistencija. Kada vam ovako igraju centri, onda je pobeda gotovo sigurna, a kada se tome pridodaju još neki faktori, onda se ona ne dovodi u pitanje.Hjuston je demonstrirao snagu i spolja sa dominacijom Markusa Smarta.

On je bio zadužen za šut sa distance, pa je postigao sedam trojki iz 10 pokušaja. Veteranski učinak Keivna Duranata bio je tu da začini celu priču, dok će Oklahoma morati brzo da se konsoliduje pripremi za dalje. Svako je u problemima sa povredama, nije to opravdanje i rešenje za Tandere, ali svakako da je potrebno što pre podići igru u napadu i vratiti se na pobednički kolosek.

NBA večeras

Juta - Portland 90:112

/Piterson 16 - Avdija 24/

Šarlot - Filadelfija 109:104

/Alen 24 - Maksi 38/

Nju Orleans - Atlanta 121:99

/Bej 25 - Mekolum 14/

San Antonio - Minesota 121:111

/Vembanjama 43 - Donsumu 27/

Milvoki - Klivlend - 111:136

/Mobli 27 - Vir 19/

Memfis - Sakramento 136:105

Buzer 27 - Akuf 38/

Hjuston - Oklahoma 119:98

/Smit 30 - GIldžes Aleksander 26/