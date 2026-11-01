Odmora će biti, potcenjivanja neće

Bilo je lepo, veselo, euforično, otkrića da je Kristijan Koloko fenomenalno pojačanje , da su se svi razigrali i da je sve čarobno, ali sve to sada mora da se ostavi iza sebe. Slede novi izazovi evroligaški, ali i abaligaški, pa tu ne treba potcenjivati nijednog rivala. Posebno ne Široki Brijeg, tako kaže šef stručnog štaba Ibon Navaro .

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće Široki (nedelja, 13.00), u meču 6. kola ABA lige. Ostvarili su crveno-beli dve velike, veoma ubedljive pobede u duplom kolu Evrolige, koje su ih lansirale na treće mesto na tabeli elitnog takmičenja, tik iza Panatinaikosa i Olimpijakosa sa pobedom manje.

Pre svega, bilo bi lepo i sigurno bi značilo košarkašima Crvene zvezde, da se malo popuni dvorana "Aleksandar Nikolić" za ovaj susret, da se pokaže podrška posle ubedljivih pobeda u Evroligi, pa i da se lepo isprate u Pirej na veliki, bratski derbi. Kako to i dolikuje. Ko nije bio u Beogradskoj areni, može za 500 dinara da pogleda meč Širokim, dok je za decu do 14 godina ulaz besplatan. Možete da povede i klince na košarkašku predstavu od 13 časova, u jednom zanimljivom nedeljnom terminu, taman će do vremena ručka sve biti gotovo.

Što se same utakmice tiče, biće odmora, moraće neki igrači malo da predahnu - bilo to da budu van protokola u civilu ili da imaju daleko minutažu - to je sigurno, ali potcenjivanja ne sme da bude, kao što je u uvodu i naslovu rečeno. Tačnije i konkretnije, to je rekao Ibon Navaro u najavi utakmice, pa ako ste do sada slušali šta priča Španac, sigurno to nije rekao protokolarno ili čisto radi reda. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan To što će biti malog odmaranja, ne znači da se neće igrati sa istom energijom i uvek istim pristupom, kao što to trener Crvene zvezde uvek i traži.

"Očekuje nas nimalo laka utakmica protiv tima koji je jedno od prijatnijih iznenađenja dosadašnjeg toka takmičenja u našoj grupi. Nemaju nikakav pritisak, igraju dobro. Ako ih potcenimo, ili slabije uđemo u meč što je bio slučaj u nekim prethodnim mečevima aba lige, možemo sebi da zakomplikujemo život. Očekujem da nastavimo da igramo sa istom energijom i pristupom kao na prethodne dve utakmice", kaže Navaro.

Veliki teret u duplom kolu izneo je novi igrač Kristijan Koloko, koji se za ove dve utakmice ispostavio kao defanzivna zverina, što zbog blokada, što na skoku, kao ozbiljna pretnja na lob dodavanjima, a izgleda da ima daleko mekšu ruku nego što se to očekivalo. Ostavio je 10/10 utisak za početak, pa je sada tu zanimljiva situacija na poziciji centra, generalno sa visokim igračima. Koloko će dosta sada izgurati Semija Odželeja sa pozicije petice, koji će igrati u niskim petorkama na centru, mada videlo se da se opet dobro snalazi i na svojoj prirodnoj poziciji.

U tom slučaju deluje da će najviše 'stradati' Patrik Boldvin Džunior, koji je upravo između četvorke i petice. Nije pružao neke zapažene partije do sada, možda protiv Krke u gostima mu je bila i najbolja, pa deluje da će on morati dobrano da se izbori za minutažu opet u Evroligi. Verovatno će igrati u ABA ligi, već protiv Širokog, kao i sigurno Vojin Medarević, što je sada već njegov specijalitet.