Odmora će biti, potcenjivanja neće

Vreme čitanja: 4min | ned. 01.11.26. | 08:00
Crvena zvezda posle duplog kola ima obaveze u ABA ligi protiv Širokog
Košarkaši Crvene zvezde dočekaće Široki (nedelja, 13.00), u meču 6. kola ABA lige. Ostvarili su crveno-beli dve velike, veoma ubedljive pobede u duplom kolu Evrolige, koje su ih lansirale na treće mesto na tabeli elitnog takmičenja, tik iza Panatinaikosa i Olimpijakosa sa pobedom manje.
Bilo je lepo, veselo, euforično, otkrića da je Kristijan Koloko fenomenalno pojačanje, da su se svi razigrali i da je sve čarobno, ali sve to sada mora da se ostavi iza sebe. Slede novi izazovi evroligaški, ali i abaligaški, pa tu ne treba potcenjivati nijednog rivala. Posebno ne Široki Brijeg, tako kaže šef stručnog štaba Ibon Navaro.
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Pre svega, bilo bi lepo i sigurno bi značilo košarkašima Crvene zvezde, da se malo popuni dvorana "Aleksandar Nikolić" za ovaj susret, da se pokaže podrška posle ubedljivih pobeda u Evroligi, pa i da se lepo isprate u Pirej na veliki, bratski derbi. Kako to i dolikuje. Ko nije bio u Beogradskoj areni, može za 500 dinara da pogleda meč Širokim, dok je za decu do 14 godina ulaz besplatan. Možete da povede i klince na košarkašku predstavu od 13 časova, u jednom zanimljivom nedeljnom terminu, taman će do vremena ručka sve biti gotovo.
Što se same utakmice tiče, biće odmora, moraće neki igrači malo da predahnu - bilo to da budu van protokola u civilu ili da imaju daleko minutažu - to je sigurno, ali potcenjivanja ne sme da bude, kao što je u uvodu i naslovu rečeno. Tačnije i konkretnije, to je rekao Ibon Navaro u najavi utakmice, pa ako ste do sada slušali šta priča Španac, sigurno to nije rekao protokolarno ili čisto radi reda.
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To što će biti malog odmaranja, ne znači da se neće igrati sa istom energijom i uvek istim pristupom, kao što to trener Crvene zvezde uvek i traži.
"Očekuje nas nimalo laka utakmica protiv tima koji je jedno od prijatnijih iznenađenja dosadašnjeg toka takmičenja u našoj grupi. Nemaju nikakav pritisak, igraju dobro. Ako ih potcenimo, ili slabije uđemo u meč što je bio slučaj u nekim prethodnim mečevima aba lige, možemo sebi da zakomplikujemo život. Očekujem da nastavimo da igramo sa istom energijom i pristupom kao na prethodne dve utakmice", kaže Navaro.
Veliki teret u duplom kolu izneo je novi igrač Kristijan Koloko, koji se za ove dve utakmice ispostavio kao defanzivna zverina, što zbog blokada, što na skoku, kao ozbiljna pretnja na lob dodavanjima, a izgleda da ima daleko mekšu ruku nego što se to očekivalo. Ostavio je 10/10 utisak za početak, pa je sada tu zanimljiva situacija na poziciji centra, generalno sa visokim igračima. Koloko će dosta sada izgurati Semija Odželeja sa pozicije petice, koji će igrati u niskim petorkama na centru, mada videlo se da se opet dobro snalazi i na svojoj prirodnoj poziciji.
U tom slučaju deluje da će najviše 'stradati' Patrik Boldvin Džunior, koji je upravo između četvorke i petice. Nije pružao neke zapažene partije do sada, možda protiv Krke u gostima mu je bila i najbolja, pa deluje da će on morati dobrano da se izbori za minutažu opet u Evroligi. Verovatno će igrati u ABA ligi, već protiv Širokog, kao i sigurno Vojin Medarević, što je sada već njegov specijalitet.
Na poslednjoj evroligaškoj utakmici je van protokola bio Ebuka Izundu, koji je mučio muku sa povredama i od kada se vratio nikako ne može da nađe ritam, pa je i to pitanje, da li će ovde tražiti priliku da se razigra, kao što je to bilo protiv Krke. Za očekivati je da dobru minutažu ima Džonatan Motli, za kog se igralo da se upiše u poslednjem minutu protiv Bajerna za "stotku" i da povrati malo samopouzdanja posle slabe dve utakmice na startu sezone i dugog oporavka od povrede.
Sada možda malo i slatke muke za Evroligu čekaju Ibona Navara jer može da odabere samo 12 igrača, a evo ovde su nabrojana šestorica igrača koja igraju peticu - konkretno dve, tri četvorke koje pokrivaju tu poziciju - i treba videti ko će sve na parket protiv Širokog. Možda će odmoriti i Čima Moneke, koji retko igra utakmice u ABA ligi kod kuće, a da nisu ekipe iz Evrolige i Evrokupa, mada nije igrao previše minuta protiv Bajerna - a odigrao je fantastično - i sada je motivisan, do krova.
Što se tiče Širokog Brijega, fantastično su počeli sezonu jer su ostvarili tri pobede zaredom. Mogli su da ostanu i maksimalni sa 4-0 jer su bili favoriti protiv Slovana iz Bratislave, ali su izgubili od slovačkog tima na domaćem parketu i sada su kao Crvena zvezda na skoru 3-1. Imaju nekoliko odličnih poentera, poput Personsa i Luisa, koji daju po 18,8 poena u proseku obojica, dok je Persons i najbolji skakač (5,5) i najbolji asistent ekipe (6,5). Sjajan igrač od kog crveno-belima stiže najveća pretnja.
Zanimljiva su ekipa, igraju dobro, ne srljaju i dobri su defanzivno, što pokazuju i rezultati i skor na tabeli.
ABA LIGA, 6. KOLO
Petak
Cibona - Igokea 69:89
/Mekbil 12 - Stefanović 16/
Beč - Bosna 81:88
/Langović 17 - Pips 15/
Subota
Cedevita Olimpija - FMP 96:87
/Gejni 17 - Raš 19/
Budućnost - Borac Mozzart 105:72
/Megi 22 - Roj 22/
Nedelja
13.00: (1,90) Crvena zvezda (hendikep -22,5) Široki (1,90)
17.00: (1,45) Studentski centar (16,0) Ilirija (3,20)
19.00: Slovan Bratislava - Krka
Ponedeljak
13.00: (1,17) Partizan Mozzart Bet (20,0) Kluž (6,00)
16.30: (1,05) Dubai (27,0) Zadar (11,0)
18.30: (2,40) Mega (15,0) Spartak Subotica (1,70)
*** Kvote su podložne promene