NAJAVA DANA (nedelja, 8. novembar): Zvezda u Novom Sadu, derbiji u Italiji i Španiji
Vreme čitanja: 4min | ned. 08.11.26. | 09:00
Pogledajte kratku bet analizu najinteresantnijih mečeva u danu pred nama...
VOJVODINA - CRVENA ZVEZDA, 19.00 - MOZZART RELAX
(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)
Derbi domaćeg prvenstva igra se na Karađorđu. Crvena zvezda posle 14 kola ima osam bodova više od Vojvodine i u slučaju pobede može da zakaže novo šampionsko slavlje. Novosađani će pokušati da iznenade i zadrže kakvu-takvu neizvesnost u trci za titulu Mozzart Bet Superlige. Biće ovo dobra provera za beogradske crveno-bele, čiji navijači s nestrpljenjem čekaju da vide šta je novo spremio Albert Rijera posle neubedljive partije protiv Inter Eskaldesa iz Andore u Ligi konferencije.
Izabrane vesti
PARTIZAN - MAČVA, 17.00 - MOZZART RELAX
(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)
Crno-beli su tek u drugom poluvremenu izbegli blamažu u Valjevu i uspeli da preokretom savladaju trećeligaša Budućnost Krušik. Ekipa se rezultatski popravila dolaskom Aleksandra Stanojevića na klupu, a dobro raspoloženje u svlačionici pokušaće da zadrži protiv dvanaestoplasirane Mačve, koja je nedavno na svom terenu pružila čvrst otpor Crvenoj zvezdi.
PARTIZAN MOZZART BET - STUDENTSKI CENTAR, 13.00
(Košarka, ABA liga)
Poslednji put crno-beli su poraženi od Studentskog Centra u septembru 2023. godine. Od tada je prošlo šest utakmica u kojima je slavio beogradski klub, a biće veliko iznenađenje ukoliko niz ne bude nastavljen danas. Partizan je na krilima ubedljive pobede nad Makabijem u Evroligi, dok su iza gostiju dva vezana poraza. Prvo od Ilirije u ABA ligi, pa od Tivta u meču crnogorskog prvenstva.
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NAPOLI - LACIO, 12.30 - MOZZART RELAX
(Fudbal, Italija 1)
Gatuzov Lacio blista, Alegrijev Napoli se koprca. Rimljani su prvi na tabeli, imaju devet pobeda i remi, dok su se podno Vezuva mnogi već pomirli sa tim da Napoli sledeće sezone neće igrati u Ligi šampiona. Ima još vremena da se situacija promeni, ali kako stvari trenutno stoje - pitanje je da li će Napoli uopšte igrati na međunarodnoj sceni za godinu dana.
INTER - KOMO, 18.00 - MOZZART RELAX
(Fudbal, Italija 1)
Veliki derbi 11. kola Serije A. Inter je u prošlom kolu doživeo prvi poraz i to u gradskom derbiju sa Milanom, ali je bio silovit u Roterdamu protiv Fajenorda u Ligi šampiona (3:0). Šta tek reći za Fabregasov tim, koji je sa rekordnih 9:1 savladao Lans u gostima. Očekuje se uzbudljiva utakmica, a u poslednje vreme dueli ovih timova garantuju goleade.
ATLETIKO MADRID - BARSELONA, 21.00 - MOZZART RELAX
(Fudbal, Španija 1)
Sudar trenutno dve najbolje rangirane ekipe u Primeri. Sudar koji garntuje veliku borbu, tenziju na terenu, a nadamo se i veliki broj golova. Barselona stiže u Madrid posle 3:0 protiv Aston Vile, domaćini čekaju posle poraza od Bajerna sa 0:2-
LANS - OLIMPIK M, 20.45 - MOZZART RELAX
(Fudbal, Francuska 1)
Različitog raspoloženja igrači ova dva kluba ulaze u međusobni okršaj. Domaćini su pod ogromnim pritiskom da se iskupe za 1:9 protiv Koma u Ligi šampiona, gosti su u naletu, sa četiri uzastopne pobede u prvenstvu, na koje se nadovezala i pobeda nad Bajer Leverkuzenom u Ligi Evrope prošlog četvrtka. I to u gostima.
MANČESTER J. - ASTON VILA - MOZZART RELAX
(Fudbal, Engleska 1)
Seriju od devet utakmice bez pobede u svim takmičenjima, fudbaleri Mančester Junajteda prekinuli su preokretom u Rimu za 3:2 protiv Rome. Sada će impuls iz Lige šampiona probati da iskoriste da se vrate na željeni pravac i u domaćem prvenstvu. Protivnik im je poljuljana Aston Vila, koja je posle eliminacije iz Liga kupa od Bornmuta igrala nerešeno u prvenstvu sa Fulamom, a onda izgubila od Barselone na međunarodnoj sceni.
KRISTAL P. - LIVERPUL, 15.00 - MOZZART RELAX
(Fudbal, Engleska 1)
Ni jedni ni drugi nisu u dobrom momentu i vide u ovoj utakmici priliku da poprave atmosferu. Liverpul je vezao dva poraza, od Arsenala u Premijer ligi i Fenerbahčea u Ligi šampiona, dok je Aston Vila u prvenstvu izgubila od Totenhema, a onda igrala nerešeno sa Hofenhajmom u Ligi Evrope.
BRAJTON - BRENTFORD, 15.00 - MOZZART RELAX
(Fudbal, Engleska 1)
Pčelice u gostima kod Galebova. Biće to zanimljiv okršaj, dve ekipe koje su veoma dobro ušle u sezonu. Brajton nešto bolje, pošto je treći na tabeli i ima pet bodova više od sedmoplasiranog Brentforda. Umeju i jedni i drugi da poremete planove velikanima, a sada da ih vidimo u međusobnom okršaju. Prošle sezone je Brajton slavio u oba okršaja, sa 2:0 i 2:1.