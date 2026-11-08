Rat ili mir, tom prvi

Prošle sezone su se Barselona i Atletiko susreli čak šest puta: u prvenstvu, Kupu Kralja i Ligi šampiona. Ove se čini da idemo istim putem: već znamo da će nakon večerašnjeg meča na Metropolitanu, sledeći ligaški duel biti 2. decembra, pomeren upravo zbog toga što se suočavaju i u Superkupu Španije, 2. februara. A ako se ponovi bar deo kvaliteta, emocija i vibracija koje su pružili u prethodnih šest susreta, možemo se radovati svakom novom.

Za početak, igra se za vodeću poziciju na tabeli. Barsa trenutno ima 30 bodova, Atletiko 28. Zatim, igra se po prvi put otkada su dva kluba ušla u otvoreni sukob oko neuspelog transfera Hulijana Alvaresa. Konačno, i jedni i drugi su pred komplikovanim testom. Proteklih nekoliko sedmica poljuljana je vera u oba tima. Madriđani su poklekli pred Bajernom na domaćem terenu, nesigurni i nemoćni. Izabranici Hansija Flika su, samo sedmicu dana ranije, pokazali da nisu nepobedivi kada se nađu pred teškim rivalima kao što su Pari Sen Žermen ili Real. Utisak je popravljen, sa dve ubedljive pobede nad Alavesom i potom nad Aston Vilom, ali ostao je crv sumnje. Kolčonjerosi su ih na kraju krajeva prošle sezone izbacili i iz Kupa i iz Lige šampiona. I koliko god neubedljivo delovali ponekad, uvek su nepredvidivi, posebno kada nemaju kompleks inferiornosti, to jest u domaćem prvenstvu. Tribine će biti užarene. Premda su se uprave pomirile, Laporta izjavio da veoma ceni Hil Marina i Seresa, što će dočarati i na zvaničnom ručku pred meč, Metropolitano još nije oprostio ni Hulijanu Alvaresu, a kamoli klubu za koji smatra da je doveo u zabludu nesuđeni zaštitni znak Atletika, stvorivši neugodnu situaciju i razdor u njegovoj svlačionici.