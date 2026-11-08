Rat ili mir, tom prvi

Vreme čitanja: 4min | ned. 08.11.26. | 08:43
Barselona prvi put igra protiv Atletika otkako je letos pokušala da mu otme Hulijana Alvaresa
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Madrida)
Prošle sezone su se Barselona i Atletiko susreli čak šest puta: u prvenstvu, Kupu Kralja i Ligi šampiona. Ove se čini da idemo istim putem: već znamo da će nakon večerašnjeg meča na Metropolitanu, sledeći ligaški duel biti 2. decembra, pomeren upravo zbog toga što se suočavaju i u Superkupu Španije, 2. februara. A ako se ponovi bar deo kvaliteta, emocija i vibracija koje su pružili u prethodnih šest susreta, možemo se radovati svakom novom.
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Za početak, igra se za vodeću poziciju na tabeli. Barsa trenutno ima 30 bodova, Atletiko 28. Zatim, igra se po prvi put otkada su dva kluba ušla u otvoreni sukob oko neuspelog transfera Hulijana Alvaresa. Konačno, i jedni i drugi su pred komplikovanim testom.
Proteklih nekoliko sedmica poljuljana je vera u oba tima. Madriđani su poklekli pred Bajernom na domaćem terenu, nesigurni i nemoćni. Izabranici Hansija Flika su, samo sedmicu dana ranije, pokazali da nisu nepobedivi kada se nađu pred teškim rivalima kao što su Pari Sen Žermen ili Real. Utisak je popravljen, sa dve ubedljive pobede nad Alavesom i potom nad Aston Vilom, ali ostao je crv sumnje. Kolčonjerosi su ih na kraju krajeva prošle sezone izbacili i iz Kupa i iz Lige šampiona. I koliko god neubedljivo delovali ponekad, uvek su nepredvidivi, posebno kada nemaju kompleks inferiornosti, to jest u domaćem prvenstvu.
Tribine će biti užarene. Premda su se uprave pomirile, Laporta izjavio da veoma ceni Hil Marina i Seresa, što će dočarati i na zvaničnom ručku pred meč, Metropolitano još nije oprostio ni Hulijanu Alvaresu, a kamoli klubu za koji smatra da je doveo u zabludu nesuđeni zaštitni znak Atletika, stvorivši neugodnu situaciju i razdor u njegovoj svlačionici.
A Hulijan, bez obzira na izvinjenje upućeno navijačima i poneki gol, i dalje je velika nepoznanica. Pogotovo protiv ekipe koja je njegov „san“.
"Lepo se izvinio, sada nam trebaju golovi“, izjavio je predsednik Atletika, Enrike Sereso, ali golova je još uvek premalo.
"Ne govorim o fudbalerima drugih klubova“, bio je otresit Flik, dok je Dijego Simeone šturo odgovorio pred meč: "Hulijan se oseća odlično“.
Međutim, igrač čije se ime mnogo više pominjalo na pres konferencijama dva trenera – posebno na Simeonovoj – jeste Rafinja, za kojeg Argentinac nije štedeo reči divljenja.
"Vrhunski fudbaler. Po radu, golovima, asistencijama“, sa iskrenim oduševljenjem izjavio je Čolo i dodao da mu upravo njegova pozicija u kaznenom prostoru zadaje najviše glavobolje. Posebno sada kada je izvesno da Kuti Romero neće igrati.
"Znamo da će nam biti teško veliki deo utakmice“, unapred je upozorio trener Atletika.
Ali i Flik ima probleme, odnosno problem po imenu Rodri. Povreda u meču protiv Aston Vile onemogućiće ga da se pojavi večeras na Metropolitanu. Inače, do sada jedina utakmica na kojoj nije zaigrao od početka bila je protiv Pari Sen Žermena, a znamo kako je to završilo. Moguće zamene su Frenki De Jong ili Mark Bernal, no nijedan od njih nije u stanju da tako efikasno kontroliše ritam igre i organizuje presing. I nema sumnje da će Simeone nastojati da iskoristi ovu prednost na sredini terena.
Desetkovana Barselonina odbrana se oporavlja, pa je Flik potvrdio da u Madrid putuju Erik Garsija i Andreas Kristensen. Pozicija desnog beka, gde je poslednja dva meča igrao Brajan Farinjas, verovatno je najkomplikovanija.
Atletiko, osim Kutija, računa na sve igrače. Doduše, Ademola Lukman se pretvorio u senku fudbalera koji je u januaru napravio revoluciju u timu, tako da je pitanje da li i koliko na njega može da se osloni stručni štab Madriđana. Svi u klubu trenutno rade na tome da ga vrate u formu, da mu povrate izgubljeno samopouzdanje...
Gol razlika između dva tima je možda najupadljivija činjenica kada pogledamo tabelu. Premda Katalonci imaju samo jednu pobedu više, upisali su čak 46 pogodaka u 11 kola, naspram Atletikovih 22. Golovi se sa sigurnošću večeras mogu očekivati, čak i ako se Simeone odluči za defanzivu.
Barselona je favorit, ali domaći teren, rasprodate karte i posebna motivisanost Čolovog sastava ne smeju se potceniti.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.
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PRIMERA – 12. KOLO
Petak
Sevilja - Alaves 0:0
Subota
Malaga - Rasing 1:2 (1:0)
/Dotor 28 - Lukue 50, Zabiri 60/
Espanjol - Deportivo 0:0
Osasuna - Atletik Bilbao 1:1 (0:0)
/Katena 90 - Niko Vilijams 85/
Valensija - Real Madrid 0:3 (0:2)
/Valverde 28, Guler 36, Embape 75/
Nedelja
14.00: (3,20) Elče (3,90) Betis (2,10) MOZZART RELAX
16.15: (1,67) Sosijedad (4,20) Rajo Valjekano (4,50) MOZZART RELAX
18.30: (1,90) Selta (3,70) Levante (3,90) MOZZART RELAX
18.30: (1,40) Viljareal (4,60) Hetafe (7,50) MOZZART RELAX
21.00: (3,45) Atletiko Madrid (4,50) Barselona (1,85) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama