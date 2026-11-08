Soboljev: Prioritet Zenita uvek su bodovi, ne lični rekordi

Gosti su takođe u prošlom kolu bili ubedljivi, slavili su protiv Dinama iz Mahačkale takođe da 3:0 i imaju seriju od tri uzastopne pobede u prvenstvu i kupu.

Zenit je dobio poslednji meč dva tima, u maju u gostima kada je bilo 1:0, dok je poslednji meč na Gasprom areni, u julu prošle godine dobio sa 2:1.

16.30: (1,40) Zenit (4,60) Rostov (8,00)

Jedan od onih igrača na koje Sergej Semak može u potpunosti da se osloni je i napadač Aleksandar Soboljev. On i Maksim Glušenkov su postigli po deset golova od početka sezone, tako da predstavljaju udarnu pesnicu šampiona.

"Među nama nema takmičenja, nedavno sam mu rekao kako bih voleo da zajedno postignemo 40 golova. To će biti teško ostvariti, ali možda i možemo. Golovi su golovi, najvažnije je da klub osvaja bodove na svakoj utakmici. Ako Maksim i ja ne damo gol, a to uradi Nino, biće 1:0 i svi će biti srećni. Prioritet tima je uvek da uzme tri boda, lični rekordi uvek su na drugom mestu", kaže Soboljev.

Trener Sergej Semak kaže da je cilj da se nastavi u ovom pobedničkom ritmu i drži liderska pozicija.

"Mi uvek gledamo mnogo faktora. Rezultata je samo vrh ledenog brega, što je na neki način lakmus papir za sav posao koji smo odradili. Naravno, uvek težimo tome da posao obavimo ako je moguće još bolje", kaže Semak.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

💥💥💥💥💥

On ni na ovom susretu neće moći da računa na iskusnog vezistu Aleksandra Erokina. Reč je o povredi lista, Erokin je igrao samo tri meča od početka sezone, ali polako se bliži povratku na teren.

"Mislim da će mu trebati dve nedelje da se oporavi. Nadamo se da će biti u stanju da počne da trenera po završetku međunarodne pauze", kaže trener Zenita.

Jedna od bolnih tema u Rusiji je činjenica da fudbalskim klubovima i reprezentaciji nije dozvoljeno da se takmiči na međunarodnom planu. Situacija nije mnogo bolja ni u nekim drugim sportovima, čak ni posle odluke Suda za sportsku arbitražu u Lozani od 30. oktobra kojom je naloženo Međunarodnoj hokejaškoj federaciji da dozvoli učešće Rusiji u međunarodnim takmičenjima. Savezi pojedinih zemalja, poput Finske, Švedske, Norveške, Češke, Danske i Letonije najavili su da će bojkotovati mečeve sa Rusijom, tako da problem nije rešen.

"Vidite koliko je sve komplikovano. Imate sudsku odluku, ali kako će se svi tome povinovati, to je veliko pitanje. Nažalost, i hokej i fudbal su u rukama određenih zemalja. Tamo gde je uticaj strana u konfliktu manji, manje je i problema. Ima mnogo individualnih sportova gde nam je dozvoljeno da se takmičimo i naši sportisti se takmiče. Svakako se radujemo vremenima kada će svi sportovi i sportisti biti na jednakim osnovama što se tiče učešća na turnirima. Pitam se, zašto je drugim zemljama, koje su uključene u brojne konflikte, dozvoljeno da se takmiče, a Rusiji nije? Ovo je pitanje koje svi savršeno shvataju, ali još nema rešenja i zbog toga najviše pate sportisti i navijači", poručio je Semak.

RUSIJA 1 – 14. KOLO

Petak

Lokomotiva Moskva - Rubin 0:1 (0:0)

/Teslenko 71/

Subota

Fakel – Dinamo Moskva 1:2 (1:1)

/Jakimov 12 – Fomin 3, Tjukavin 90+1/

Ahmat – Rodina 1:0 (1:0)

/Cake 34/

Krasnodar – CSKA Moskva 4:2 (2:1)

/Kordoba 16, 82, Baši 40, Utkin 74 – Kislijak 35, Glebov 90+1/

Nedelja

12.00: (2,40) Krilja Sovjetov (3,40) Orenburg (2,95)

14.15: (1,25) Spartak Moskva (6,50) Akron (10,5)

16.30: (1,40) Zenit (4,60) Rostov (8,00)

18.45: (1,72) Baltika (3,50) Dinamo Mahačkala (5,30)

***Kvote su podložne promenama