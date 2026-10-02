Najava dana (petak, 2. oktobar): Trikolori protiv Azura, a Partizan Mozzart Bet sa Bajernom

FRANCUSKA – ITALIJA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Francuze sa klupe predvodi motivisani Zinedin Zidan, koji želi uspešan početak selektorske karijere i revanš protiv rivala sa kojim je nekada završio igračke dane, dok se na klupu Azura vratio Roberto Mančini sa teškim zadatkom povratka u svetski vrh. Tradicija njihovih duela garantuje uzbuđenje, jer je na poslednjih pet mečeva redovno dolazila igra GG3+, a obe selekcije su u prethodnom izdanju Lige nacija zabeležile pobede od po 3:1.

BiH – ŠVEDSKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Predvođena selektorom Sergejom Barbarezom, reprezentacija Bosne i Hercegovine traži nastavak uspešnog niza na domaćem terenu nakon ubedljivog trijumfa nad Rumunijom. Švedska na ovo teško gostovanje stiže sa maksimalnim učinkom. Meč nosi duboku emotivnu notu jer predstavlja zvanični oproštaj kapitena Edina Džeka od nacionalnog dresa.

MAĐARSKA – GRUZIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Sa samo jednim osvojenim bodom iz prva dva kola, obe selekcije imaju imperativ pobede kako bi uhvatile priključak za vodećim timovima u grupi. Mađari su u problemu zbog povrede Bendeguza Bole, dok Gruzija stiže u najjačem sastavu predvođena zvezdom Hvičom Kvarachelijom. Dodatnu zanimljivost ovom važnom duelu daje podatak da će pravdu deliti srpski arbitri na čelu sa Srđanom Jovanovićem.

POLJSKA – RUMUNIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Sa samo jednim bodom na kontu Poljaka i nula kod Rumuna, oba tima očajnički traže prvi trijumf kako bi pobegli sa dna tabele. Poljska polaže sve nade u kapitena i golgetera Roberta Levandovskog, dok Rumunija, predvođena Žoržom Hađijem, pod hitno mora da zategne odbranu koja je u uvodna dva poraza primila čak šest golova.

UKRAJINA – SEVERNA IRSKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Obe selekcije dele vrh tabele sa po četiri boda, pa će pobednik ovog meča napraviti ogroman korak ka plasmanu u elitu. Ukrajinci se uzdaju u sjajnog golmana Anatolija Trubina i kreativnost Georgija Sudakova. Sa druge strane, aduti Severne Irske su talentovani Itan Galbrajt i granitna odbrana koja u prva dva kola nije primila nijedan gol.

BEŠIKTAŠ – BARSELONA, 19.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Nakon što su probili led i savladali Makabi, košarkaši Bešiktaša pod vođstvom Dušana Alimpijevića žele da pred svojim navijačima otpočnu pobednički niz. Naspram njih biće Barselona, koja u Istanbul stiže nakon teškog poraza od Dubaija i traži hitan povratak na pobednički kolosek.

BAJERN – PARTIZAN MOZZART BET, 20.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Nakon maksimalnog učinka u uvodna dva kola, Partizan Mozzart Bet pravo iz Pariza stiže u Minhen na megdan opasnom Bajernu. Izabranici Đoana Penjaroje pokušaće da čvrstom odbranom na Vašingtonu i Obstu zaustave napadačku formaciju domaćina i tako započnu sezonu sa tri vezana trijumfa.

PANATINAIKOS – MAKABI T.A, 20.15 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)



Makabi u ovaj meč ulazi poljuljan nakon poraza od Alimpijevićevog Bešiktaša. Grci će biti apsolutni favoriti pred početak ovog meča, a da igraju odlično videlo se u prva dva kola, mada su sebi dozvolili da ih PAOK savlada u Superkupu Grčke. Pokušaće da se osvete Makabiju za poraz sa meča para odigranog u januaru.

BASKONIJA – OLIMPIJA MILANO, 20.30 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Baskonija pred svojim navijačima želi iskupljenje za težak poraz od Valensije i prvenstveni evroligaški trijumf. Sa druge strane, Olimpija iz Milana stiže puna samopouzdanja nakon dramatične pobede nad Virtusom, a predvodiće ih raspoloženi srpski reprezentativac Marko Gudurić, pa će domaćin morati ozbiljno da zategne odbranu.