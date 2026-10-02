Pre svega odličan košarkaš, tek onda influenser

Vreme čitanja: 3min | pet. 02.10.26. | 09:12
Čima Moneke protiv Efesa podsetio sve koliko moćan može da bude
Energija, snaga, zabava. To su definitivno prve tri reči koje padnu na pamet kada se pomene Čima Moneke kao košarkaš. Kada govorimo o Nigerijcu van terena - zanimljiv, kontroverzan i za prosečne navijače: ponekad naporan.
Moneke je od prošlog leta, kada je postao igrač Crvene zvezde, sigurno košarkaš koga su fanovi najpažljivije posmatrali. Svako slovo na Instagramu se tumačilo, svaka izjava, potez, štagod. Toliko su ljudi počeli da brinu šta radi Moneke u slobodno vreme da su zaboravili da je on pre svega odličan košarkaš.
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Doduše, Moneke je dodatno doprineo svemu tome. Podkasti, vlogovi, za mnoge preterana aktivnost na društvenim mrežama, svime time se bavi Moneke. Poslednje u nizu što se pojavilo na mrežama jeste njegovo druženje sa Bogoljubom Karićem, političarem i biznismenom. To posebno nije dobro prošlo kod navijača, kao ni Monekeovo pojavljivanje u spotu pevačice Ivane Nikolić posle neslavnog kraja prethodne sezone.
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Okej, Nigerijac voli pažnju i to je u neku ruku normalno. Ali, definitivno je mnogo bolje kada Moneke privlači pažnju onim što radi na košarkaškom terenu. A, na njemu ume da bude i te kako dobar, kakav je i bio u pobedi nad Anadolu Efesom. Predvodio je Crvenu zvezdu sa 18 poena i sedam skokova, dok je u nekoliko navrata odigrao izvanrednu odbranu, što statistika ne može da zabeleži.
Nošen energijom sa tribina i izvanrednim prvim poluvremenom Ognjena Dobrića koji je odradio šta je trebalo i onda prepustio štafetu onima od kojih se očekuje da budu lideri. Uzeo ju je Moneke i Efesu spakovao 13 uzastopnih poena. Pritom je vezao tri trojke. A, nije sad neki šuter.
Ali - kada pada, onda pljušti. Jedna za drugom, svaka luđa od prethodne i svaka dovodi atmosferu do ludila u Beogradskoj areni. I upravo je to Čima - energija i zabava, a pod košem snaga, jer je četiri poena dao upravo oko obruča.
Laknulo je sigurno i njemu. Prve dve utakmice nije izgledao dobro, kao i cela ekipa. Protiv Efesa se probudio onaj stari Moneke iz novembra prošle godine. Podsetio je sve šta može i da je na prvo košarkaš, onda influenser. Tako i treba da bude.
Nakon utakmice odmerene izjave, jer tek je prva pobeda i još je puno posla pred ekipom. Mada je Moneke priznao da je dosta radio na šutu i samopouzdanju što se i vidi. Na svakom treningu otvorenom za medije dosad smo mogli da vidimo kako Moneke šutira trojke u paru sa Davidom Kremerom, izvrsnim nemačkim šuterom koji mu stalno daje savete.
Rad se definitivno isplatio, no to nije dovoljno. Navijači uvek hoće više, hoće nove pobede, hoće konačno Zvezdu u plej-ofu. Iako se Moneke ne zaleće sa izjava ove sezone, znamo da ga baš navijači pokreću. A, on samo nek se zabavlja na terenu i donosi pobede crveno-belima. Onda će biti mesta i za "vannastavne aktivnosti".
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Četvrtak
Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98
/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/
Crvena zvezda - Anadolu Efes 77:72
/Moneke 18 - Lojd 17/
Virtus Bolonja - Olimpijakos 96:94
/Kar 22 - Endijaje 23/
Pariz - Žalgiris 82:78
/Hifi 21 - Edvards 19/
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (15,0) Barselona (2,40)
19.45: (1,50) Fenerbahče (16,0) Dubai (3,00)
20.00: (2,65) Asvel (16,0) Valensija (1,60)
20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)
20.15: (1,17) Panatinakos (20,0) Makabi Tel Aviv (6,00)
20.30: (2,25) Baskonija (15,0) Olimpija Milano (1,80)
*** Kvote su podložne promenama