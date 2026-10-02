Pre svega odličan košarkaš, tek onda influenser

Moneke je od prošlog leta, kada je postao igrač Crvene zvezde, sigurno košarkaš koga su fanovi najpažljivije posmatrali. Svako slovo na Instagramu se tumačilo, svaka izjava, potez, štagod. Toliko su ljudi počeli da brinu šta radi Moneke u slobodno vreme da su zaboravili da je on pre svega odličan košarkaš.

Energija, snaga, zabava. To su definitivno prve tri reči koje padnu na pamet kada se pomene Čima Moneke kao košarkaš. Kada govorimo o Nigerijcu van terena - zanimljiv, kontroverzan i za prosečne navijače: ponekad naporan.

Doduše, Moneke je dodatno doprineo svemu tome. Podkasti, vlogovi, za mnoge preterana aktivnost na društvenim mrežama, svime time se bavi Moneke. Poslednje u nizu što se pojavilo na mrežama jeste njegovo druženje sa Bogoljubom Karićem, političarem i biznismenom. To posebno nije dobro prošlo kod navijača, kao ni Monekeovo pojavljivanje u spotu pevačice Ivane Nikolić posle neslavnog kraja prethodne sezone. Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan Okej, Nigerijac voli pažnju i to je u neku ruku normalno. Ali, definitivno je mnogo bolje kada Moneke privlači pažnju onim što radi na košarkaškom terenu. A, na njemu ume da bude i te kako dobar, kakav je i bio u pobedi nad Anadolu Efesom. Predvodio je Crvenu zvezdu sa 18 poena i sedam skokova, dok je u nekoliko navrata odigrao izvanrednu odbranu, što statistika ne može da zabeleži. Nošen energijom sa tribina i izvanrednim prvim poluvremenom Ognjena Dobrića koji je odradio šta je trebalo i onda prepustio štafetu onima od kojih se očekuje da budu lideri. Uzeo ju je Moneke i Efesu spakovao 13 uzastopnih poena. Pritom je vezao tri trojke. A, nije sad neki šuter.