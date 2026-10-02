LUDI TIKET (-), petak, 3.827.469 dinara: Čupao kosu dok su Majka Džejmsa iznosili na nosilima
Vreme čitanja: 3min | pet. 02.10.26. | 09:00
Povređeni košarkaš Efesa imao je 11 poena na kontu u momentu povrede, što je automatski uništilo milionersku postavku kakvu skoro nismo videli
Kada majstor košarkaške statistike uzme u ruke virtuelnu olovku i sastavi tiket preko veb aplikacije, nastaje prava poezija na ekranu. Rukopis je ovde potpuno prepoznatljiv, a sistem igre identičan kao na današnjem dobitnom "ludom tiketu". Strategija je bila jasna i precizna: nanizati čak 19 parova zasnovanih na evroligaškim igračima, kombinujući skokove, asistencije i poene. Prvi deo tiketa bio je rezervisan za meč Hapoel Tel Aviv – Real Madrid, gde su minuciozno pogođeni skokovi Maledona, Luvavija, Oturua, Brajanta i Ledeja, uz Tavarisa, Kampaca, Micića i asistencije Satoranskog. Sve je išlo kao po loju, a prolazi su se samo množili, dokazujući da autor ove košarkaške prognoze ima Evroligu u malom prstu.
Bet analiza preselila se na meč Crvena zvezda – Efes, gde se nastavila surova dominacija i čitanje granica za poene. Lojd je prebacio preko 9,5, Strazel preko 8,5, Šarić je ostao ispod 14,5, Moneke je otišao u plus sa više od 10,5, dok je Džimi Batler rutinski ostao u minusu ispod 16,5 poena. Činilo se da je istorijski dobitak na dohvat ruke, jer su kasnije prošli i Nvora, Karter, Odželej i Džons. Ipak, sudbina je htela da se na ovom epskom tiketu, koji je na uloženih 100 dinara ciljao astronomskih 3.827.469 dinara uz ukupnu kvotu 23.921,69, pojavi samo jedna jedina crvena oznaka. Koban po čitav sistem bio je Majk Džejms, koji je ostao ispod zadate granice od 13.5 poena, srušivši san o savršenom prolazu svih 19 parova. Bilo je sve jasno još kada je nesrećni Džejms na nosilima iznet sa parketa Beogradske arene da situacija nije nimalo bezazlena, na kraju se, nažalost, ispostavilo da je strah bio opravdan. Anadolu Efes ne samo da je poražen od Crvene zvezde u trećem kolu Evrolige (77:72), već bi na duži period mogao da ostane bez najboljeg strelca. Turski klub je po završetku meča potvrdio da je Džejms doživeo povredu Ahilove tetive, doduše bez preciziranja stepena oštećenja. E tako je sa Džejmsovom tetivom pukao i ovaj tiket...
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Međutim, iako je samo jedan igrač presudio da tiket bude gubitni, ova košarkaška simulacija nije završena potpunim krahom. Zahvaljujući Mozzartovom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, ovaj ludi tiket je ipak doneo ozbiljnu utehu i naplatu znanja. Zbog ogromne ukupne kvote i činjenice da je promašen samo jedan par, sistem je automatski generisao isplatu od 10.000 dinara. Umesto nule i razočaranja, prepoznatljiv stil i vrhunsko poznavanje košarkaških margina doneli su stostruki povrat uloga, dokazujući da se hrabrost i vrhunska analiza na kraju uvek isplate, makar i kroz utešnu nagradu koja uspešno leči rane od samo jednog promašaja.
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