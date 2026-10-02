MOZZART ANALIZZA: Zašto lopta ne ide napred i šta Srbija zapravo gradi?

Protiv Nemačke Paunović je odustao od profila koji su u sudaru sa Holandijom omogućili da njegova ideja dođe do izražaja, a Srbija je ostala i bez jednog i bez drugog. Nestao je i sistem koji je protiv Holandije izgledao smislenije, ali i napadački impuls koji je, uprkos svim problemima, postojao protiv Grčke. Epilog je bio brutalan. Trideset dva udarca prema jednom – 3,90 prema 0,01 očekivanih golova. Sedamdeset četiri odsto poseda lopte u korist Nemačke. M

eđutim, ti brojevi nisu problem. Oni su posledica, a koliko god trenerove ideje bile dobre, njihov domet uvek će biti ograničen izborom pravih profila za uloge koje želi da vidi na terenu.

PROGRESIJA

Ako postoji jedan problem koji povezuje gotovo sve što se dogodilo protiv Nemačke, onda je to progresija. Paunović je na teren poslao golmana, petoricu defanzivaca i dvojicu veznih igrača od kojih gotovo nijedan nije poznat po tome da konstantno može da iznese loptu kroz pritisak. To potvrđuju i njihov stil igre i brojke koje godinama ostavljaju iza sebe. Reč je o profilima koji prirodno naginju sigurnijim rešenjima ili jednostavno nemaju kvalitet da iz nedelje u nedelju igraju kroz visok presing protivnika.

Protiv reprezentacije kao što je Nemačka to još više dolazi do izražaja. Vremena za dodatni dodir gotovo da nema, a sposobnost da jednim pasom ili prijemom preskočiš prvu liniju pritiska postaje kvalitet koji pravi razliku. Igrače biraš zbog kvaliteta koje mogu da donesu ekipi. Ako godinama imaš isti problem sa progresijom, onda je logično da selekciju gradiš oko profila koji taj problem mogu da ublaže, a ne dodatno naglase.

Naravno, kvalitet je bio deo problema. Srbija jednostavno nije mogla da parira Nemačkoj po individualnom kvalitetu. Međutim, upravo zato je još važnije da od profila koje imaš napraviš što funkcionalniju celinu. To se nije dogodilo. Bez kompatibilnosti među profilima nema ni izlaza iz pritiska, a kada nema izlaska iz pritiska, utakmica vrlo brzo počinje da se igra onako kako protivnik želi. Upravo se to dogodilo Srbiji.

Razlika u odnosu na Holandiju bila je očigledna. Srbija je tada imala nekoliko različitih izlaza. Prvi su bila iznošenja lopte Strahinje Pavlovića. Drugi Sergej Milinković-Savić, koji je mogao da zadrži dugu loptu i omogući ekipi da se podigne. Treći Aleksandar Stanković, čiji profil prirodno donosi progresivnije dodavanje iz dubljih zona, bez obzira na to što protiv Holandije to nije pokazao u meri u kojoj ume. Protiv Nemačke nijedan od tih izlaza nije postojao.

Jedini se pojavio tek ulaskom Pavlovića, kroz njegova karakteristična iznošenja lopte. Međutim, vođenje lopte pre svega je individualni izlaz iz pritiska. Progresivan pas menja napad cele ekipe. Jednim dodavanjem možeš da izbaciš iz igre čitavu liniju presinga i omogućiš saigračima da napadaju u potpuno drugačijim okolnostima. Srbija protiv Nemačke gotovo da nije imala nijedno od ta dva oružja.

POSLEDICE LOŠE PROGRESIJE

Upravo zato gotovo svaki naredni problem Srbije protiv Nemačke vodi nazad na isto mesto. Kada gotovo čitavu utakmicu provedeš pokušavajući da izađeš sa svoje polovine, napad postaje poslednja stvar o kojoj razmišljaš. A čak i kada uspeš da prebaciš igru na protivničku polovinu, potrebno je da imaš profile koji mogu da iskoriste prostor koji se otvori.

Tu dolazimo do još jednog problema. Među trojicom najisturenijih igrača Srbija nije imala nijednog koji svojim karakteristikama može konstantno da napada prostor iza poslednje linije. Jedini igrači koji su nudili tu dimenziju bili su Filip Kostić i Kosta Nedeljković. Nije slučajno što je jedina ozbiljnija situacija Srbije nastala upravo preko njih dvojice. Međutim, kada si tokom većeg dela utakmice potisnut duboko u svoju polovinu, teško da ćeš uopšte stvoriti uslove da takve kretnje postanu oružje.

Sve to možda najbolje ilustruje jedan podatak. Najprogresivniji dodavač Srbije nalazio se na mestu centarfora. Upravo je Luka Jović odigrao loptu za Kostića iz koje je nastala najbolja prilika Srbije. Umesto da čeka lopte u završnici, spuštao se u zone u kojima se očekuje da vezni igrači preuzmu odgovornost za progresiju. Primao je loptu leđima okrenut golu, oslobađao se pritiska iz okreta i slabijom levom nogom pronalazio slobodnog saigrača ili menjao stranu igre. Pokušavao je da poveže tim i otvori prostor, ali gotovo da nije imao sa kim da igra.