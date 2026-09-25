Najava dana (petak, 25. septembar): Partizan Mozzart Bet protiv Milana, a tu je i Liga nacija

ITALIJA – BELGIJA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Pošto je ovo premijerni meč u Ligi nacija za oba nova trenera, biće zanimljivo. Roberto Manćini je u svom drugom mandatu na klupi Italije, a Marka van Bomela gledamo na klupi Belgije. Italija igra izuzetno čvrsto na domaćem terenu i vezala je četiri pobede kod kuće bez primljenog gola u poslednjih pet mečeva. Sa druge strane, Belgija je u fantastičnoj formi, odnosno ima samo jedan poraz u poslednjih 19 utakmica.

TURSKA – FRANCUSKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Letnja epizoda Turske na Svetskom prvenstvu bila je puna razočaranja nakon što su ispali u grupnoj fazi uz jednu pobedu i dva poraza. Slavlje od 3:2 u trećem kolu protiv suorganizatora SAD bila je jedina svetla tačka ovog tima. Novi selektor Trikolora, Zinedin Zidan, sada ima težak zadatak da ponovi uspehe Didijea Dešana. S obzirom na kvalitet Francuske, u ovom momentu protiv Turske, jasno je ko je dominantna sila.

MAĐARSKA – UKRAJINA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Mađarska je letos propustila deseto uzastopno Svetsko prvenstvo, ali je ipak zadržala glavnog trenera Marka Rosija, koji je takođe vodio ekipu tokom ispadanja iz Lige A u prethodnom ciklusu Lige nacija. Andrea Maldera postaje prvi strani selektor Ukrajine koji vodi ekipu u jednoj takmičarskoj međunarodnoj utakmici, dok oni započinju svoju treću uzastopnu kampanju u Ligi B. Mogla bi ovo da bude napeta utakmica.

POLJSKA – BiH, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Iako je Poljska u martu ostala bez Mundijala nakon poraza od Švedske (3:2), to joj je jedini neuspeh u sedam mečeva pod Janom Urbanom. Bosna i Hercegovina iza sebe ima istorijsku godinu jer je preko Velsa i Italije izborila svoj tek drugi Svetsko prvenstvo, gde je letos stigla do nokaut faze. Bosanci su dakle i dalje jako motivisani, tako da će Poljaci imati tvrdog protivnika.

ŠVEDSKA – RUMUNIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

U prvom kolu nove sezone Lige nacija, u Stokholmu se sastaju Švedska i Rumunija, dve selekcije koje su kroz prošli ciklus ovog takmičenja obezbedile plasman u viši rang. Dok Šveđani u meč ulaze sa samopouzdanjem izgrađenim na uspešnom letnjem nastupu u nokaut fazi Svetskog prvenstva, do kojeg su stigli upravo preko baraža izborenog u Ligi nacija, Rumuni traže iskupljenje nakon što ih je u martovskom baražu za Mundijal odmah Turska sa 1:0.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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CRNA GORA – KIPAR, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Nakon ispadanja iz Lige B, reprezentacija Crne Gore se vraća u Ligu C rešena da prekine seriju loših rezultata, dok Kipar pod vođstvom Akisa Manciosa želi konačan iskorak u ovoj grupi. Iako gosti stižu sa solidnim nizom iz prijateljskih mečeva, loša tradicija Kiprana na gostovanjima i znatno bolji međusobni skor Crne Gore daju blagu prednost domaćem timu.

BEŠIKTAŠ – VALENSIJA, 19.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

I Bešiktaš i Valensija su pali u Superkup takmičenjima. Turski tim pao je pred Fenerbahčeom sa 72:59, dok je Valensija poražena od Barelone sa 86:87. Ipak, po sastavu čini se da Turci imaju blagu prednost, a na ruku im ide i domaći parket. Sve u svemu, biće ovo vrlo teško gostovanje za Valensiju.

FENERBAHČE – VIRTUS, 19.45 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Domaći tim dočekuje utakmicu pun samopouzdanja, pre svega zbog tradicije koja je na njihovoj strani i činjenice da su slavili u prethodnih pet evroligaških okršaja sa ovim rivalom. Italijanski sastav, predvođen prekaljenim bekovima poput Danijela Haketa, tražiće svoju šansu iz drugog plana, s ciljem da energetski i taktički odgovori fizički moćnijem domaćinu na jednom od najtežih terena u Evropi.

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PARTIZAN MOZZART BET – OLIMPIJA MILANO, 20.45 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Dok crno-beli još uvek čekaju konačno formiranje rostera i pojačanja na pozicijama tri i četiri, gostujući tim predvođen trenerom Etoreom Mesinom takođe stiže u rekonstruisanom izdanju. Milano je tokom leta pretrpeo velike promene, ali su u klub stigla zvučna pojačanja poput Darijusa Tompsona, Aleka Pitersa, Devona Hola i Mosesa Rajta, pa će ovaj duel pokazati ko je u ranoj fazi sezone uspeo brže da pronađe timsku hemiju.