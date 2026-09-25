Klop: Moramo bolje, ali mogu da živim sa bodom... Musijala i Haverc idu na magnetnu rezonancu

Odmorio se, nakupio energije i oran je da radi. Bio je glavna atrakcija kada je Karim Adejemi sa pet metara prebacio gol i malo je nedostajalo da mu debi u ulozi selektora Nemačke bude uspešan, međutim, veče mu je barem malo pokvario Kodi Gakpo izjednačujućim golom u nadoknadi – 1:1. Ali, naročito ne brine, zna da će toga biti još, ali i da će njegov tim na takav način dolaziti do bodova.

Ipak, da je sasvim zadovoljan izdanjem – nije. Problema je bilo i kako sam kaže, Nemci su ih stvarali sebi. Postoje i oni druge prirode – zdravstvene. Dobio je po nogama Kai Haverc, pa će i on, kao i Džamal Musijala, morati na magnetnu rezonancu... Ali, za početak prvo o tome kako se oseća zbog povratka trenerskom poslu.

„Osećaj je uglavnom dobar. Dug je spisak stvari koje su dobro funkcionisale“, rekao je Jirgen Klop i 'prešaltao' se na utakmicu sa Holandijom:

„Sjajno smo započeli. Nakon toga imali smo deset minuta baš velike probleme. Bio sam veoma, veoma zadovoljan mnogim pojedinačnim izdanjima i generalno vrlo zadovoljan strašću koju smo pokazali. Možemo i moramo da igramo bolji fudbal, to je sigurno. Sami sebi smo stvorili probleme. Moglo se primetiti da je bilo zaista naporno za obe ekipe“.

Nezaobilazna tema bio je poništen pogodak Virdžila van Dajka...

„Sumnjao sam da će se gledati VAR. Pošto je pravilo takvo kakvo jeste, mi se branimo onako kako se branimo. Brobi je bio gotovo na liniji. Mark Andre ter Štegen nije mogao da prođe pored njega. Bio je to sjajan korner, ali je bio faul. Tako mora da se dosudi“. Džamal Musijala nije igrao, dok je Kai Haverc morao da napusti teren već u prvom poluvremenu. I jedan i drugi istu muku muče.

„Nažalost, obojica imaju istezanje mišića natkolenice. Trenutno su obojica na magnetnoj rezonanci. Nadam se da ćemo dijagnozu dobiti večeras. Nadam se da nije ništa ozbiljno. Ali, da, momci verovatno neće moći da igraju za nas, mada će relativno brzo biti ponovo spremni da se vrate na teren“.