Ćavi optimističan: Bili smo malo nervozni, gubili duele, ali imam dobar osećaj

Prva će biti već u nedelju protiv Srbije u Beogradu, na istom mestu na kome je sastav Veljka Paunovića pretrpeo poraz od Grčke (1:2). Potanko će Ćavi Ernandes o tom duelu kada se približi vikend, sada se usredsredio na ono što je video u obračunu sa Nemcima. „U prvom poluvremenu smo bili malo nervozni, u drugom smo pokazali kako želimo da igramo. Pokazali smo karakter i ambiciju, intenzitet je bio dobar. Dominirali smo i preuzeli inicijativu. Zadovoljan sam mnogim stvarima, posebno iz drugog poluvremena. Prvo poluvreme je bilo u redu. Imam dobar osećaj, čak smo zaslužili i više. Imali smo šanse i vršili pritisak, iako nisam srećan koliko smo duela izgubili“ , rekao je Ćavi Ernandes .

Akcenat selektora Holandije bio je na drugom poluvremenu, tu je bilo dosta stvari koje su mu se svidele.

„Sjajno je što smo u drugom poluvremenu shvatili da smo superiorni. U početku nismo dovoljno koristili Tidžanija Rejndersa, često je ostajao sam u prvom poluvremenu. Džoi Verman je potom ušao u igru i bio je odličan. Volim igrače kao što je Džoi, ali i Kventin Timber. Potrebni su nam različiti profili“.

I njih ima. Moći će da pravi varijacije u veznom redu.

Uprkos tome što kratko radi sa ekipom, nije iznenađen kako je Holandija igrala posle samo tri dana treninga.

„Nisam iznenađen, zato što sam to video i na treningu, a igrate onako kako trenirate. Igrači su zadovoljni našim planom igre. Na poluvremenu sam im rekao da moraju da pokažu karakter i da stil igre iz prvog poluvremena nije bio pravi put. Možda su bili malo nervozni. Novi projekat, novi trener“.