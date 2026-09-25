Ćavi optimističan: Bili smo malo nervozni, gubili duele, ali imam dobar osećaj
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 02:15
„Šteta za Brobija, pozvaćemo novog napadača“, poručio je selektor Holandije
Samo što je došao, suočio se Ćavi Ernandes sa niskom problema. Otpao je Džastin Klajvert, pa Donjel Malen. Pozvao je dve zamene, a moraće još jednu. Jer, na utakmici protiv Nemačke ni prvo poluvreme nije mogao da završi Brajan Brobi.
Zamenio ga je Meks Merdink, jedan od momaka koji je naknadno pozvan, i debitant je ostavio dobar utisak, kao i još jedan – Ruben van Bomel. Njega je ubacio u igri u završnici i namestio je pogodak Kodiju Gakpu, te je Holandija na taj način izbegla poraz od Nemačke (1:1) na startu Lige nacija. Sve što je Španac video, uliva mu optimizam pred nadolazeće utakmice.
Izabrane vesti
Prva će biti već u nedelju protiv Srbije u Beogradu, na istom mestu na kome je sastav Veljka Paunovića pretrpeo poraz od Grčke (1:2). Potanko će Ćavi Ernandes o tom duelu kada se približi vikend, sada se usredsredio na ono što je video u obračunu sa Nemcima.
„U prvom poluvremenu smo bili malo nervozni, u drugom smo pokazali kako želimo da igramo. Pokazali smo karakter i ambiciju, intenzitet je bio dobar. Dominirali smo i preuzeli inicijativu. Zadovoljan sam mnogim stvarima, posebno iz drugog poluvremena. Prvo poluvreme je bilo u redu. Imam dobar osećaj, čak smo zaslužili i više. Imali smo šanse i vršili pritisak, iako nisam srećan koliko smo duela izgubili“, rekao je Ćavi Ernandes.
Akcenat selektora Holandije bio je na drugom poluvremenu, tu je bilo dosta stvari koje su mu se svidele.
„Sjajno je što smo u drugom poluvremenu shvatili da smo superiorni. U početku nismo dovoljno koristili Tidžanija Rejndersa, često je ostajao sam u prvom poluvremenu. Džoi Verman je potom ušao u igru i bio je odličan. Volim igrače kao što je Džoi, ali i Kventin Timber. Potrebni su nam različiti profili“.
I njih ima. Moći će da pravi varijacije u veznom redu.
Uprkos tome što kratko radi sa ekipom, nije iznenađen kako je Holandija igrala posle samo tri dana treninga.
„Nisam iznenađen, zato što sam to video i na treningu, a igrate onako kako trenirate. Igrači su zadovoljni našim planom igre. Na poluvremenu sam im rekao da moraju da pokažu karakter i da stil igre iz prvog poluvremena nije bio pravi put. Možda su bili malo nervozni. Novi projekat, novi trener“.
Poslednji sudijski zvižduk nije dočekao Brajan Brobi, morao je da ga zameni zbog povrede već u prvom poluvremenu. Do utakmice sa Srbijom će razmisliti koga da pozove kao zamenu.
„Šteta za Brobija... Pozvaćemo novog napadača, još ne znam koga. Odlučićemo uskoro“, poručio je Ćavi Ernandes i na kraju udelio komplimente debitantima:
„Gol za 1:1 pokazatelj je karaktera. Ruben van Bomel je napravio razliku, to je ono što nam treba. Meks Merdink je takođe odigrao sjajno. Uradio je mnogo za tim, srećan sam zbog njega i Rubena“.