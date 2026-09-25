Da li "Evrokup Partizan" može da zapuši usta svima?
Vreme čitanja: 8min | pet. 25.09.26. | 08:48
Rekonstruisan tim crno-belih u koji malo ko veruje kreće večeras u novu sezonu Evrolige da pokaže svima da su srce, želja i htenje bitniji od bilo kakvih predikcija i projekcija na papiru
Šta reći o Partizan Mozzart Betu? Da li ovaj tim može da iznenadi? Da li poseduje kvalitet za borbu u Evroligi? Hoće li ih navijači ispratiti u velikom broju? Da li će Beogradska arena ponovo postati epicentar evropske košarke? Na sva ova pitanja možemo pokušati da damo odgovor, ali na kraju krajeva, pravu istinu ogoliće samo igrači na parketu i trener Đoan Penjaroja.
Ono što možemo da konstatujemo pred večerašnji okršaj sa Olimpijom iz Milana (20.45, Arena Sport) u prvom kolu nove sezone jeste da tereta velikih očekivanja, jednostavno nema. Sve je to nestalo sa odlaskom Željka Obradovića, koji je sa sobom nosio neverovatno uzbuđenje, ili što bi se danas popularno reklo - hajp! Ta vrsta pritiska i euforije preselila se u Atinu sa Panatinaikosom, što Partizanu skida ogroman teg sa leđa i omogućava mu da gradi put isključivo uzlaznom putanjom.
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Mnoge stvari su podložne kritici… Od čitavog fijaska oko Obradovićevog odlaska, preko serije gorkih poraza i sezone bez ijednog trofeja, pa sve do čudnog letnjeg prelaznog roka u kom je, pošteno govoreći, većina glavnih meta izmakla. Ipak, pokušajmo što hladnokrvnije da analiziramo sve što se dogodilo u Humskoj kako bismo bar donekle mogli da predvidimo šta nosi budućnost.
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)
O samom činu Žocovog odlaska zaista ne treba trošiti reči. Svi smo bili svedoci kakav je zemljotres taj potez izazvao. Nova era pod komandom Đoana Penjaroje počela je mučno, serijom teških šamara, koji su se potom sasvim neočekivano pretvorili u impresivan niz od sedam evroligaških pobeda. Srušena je tada i Crvena zvezda u polufinalu ABA lige, ali je na kraju sezona ipak okončana sumorno i mučno, bez podignutog pehara.
I upravo ta reč, mučno, ostaje glavna asocijacija i pred start ovog novog poglavlja.
"Imali smo teško leto iza nas, bio je ogroman izazov dovesti igrače i ubediti ih da je Partizan pravo mesto za njih zbog svega što se dešavalo prošle sezone", izjavio je Penjaroja u intervjuu za Mozzart Sport, idealno saževši sve letnje turbulencije.
A dešavalo se mnogo toga negativnog. Navijači su najpre osuli paljbu po klubu jer se skoro dva meseca bavio samo „zahvaljivanjem“ igračima na saradnji, čime je jasno stavljeno do znanja da sledi još jedna potpuna rekonstrukcija. Druga u samo tri godine. Otišli su praktično svi nosioci osim Karlika Džonsa, koji je preuzeo ulogu neprikosnovenog lidera, što je u potpunosti i zaslužio, budući da je kristalno jasno dokazao da spada u sam krem evropskih plejmejkera.
Međutim, šta ako se Karlik ponovo povredi? Videli smo da se Partizan bez njega raspao poput kule od karata prošle sezone i uopšte nije nelogično tvrditi: da je Karlik ostao zdrav, Željko Obradović bi i dalje sedeo na klupi crno-belih.
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Zato je tokom leta apsolutni prioritet bio pronalaženje adekvatne zamene, ali i komplementarnog partnera za Karlika Džonsa. Pitanje je, međutim, da li se u tome uspelo? Džons u jednom momentu tokom pauze nije skrivao nezadovoljstvo, što je čak javno iskazao na društvenim mrežama. Ipak, kako pripreme odmiču, utisak je da je prva zvezda crno-belih veoma zadovoljna onim što vidi od svojih novih saigrača.
"Jesam bio iznenađen, šokiran. To nisu bili samo moji saigrači, već i prijatelji", iskren je bio Karlik za Mozzart Sport po dolasku u Beograd, da bi posle trijumfa nad Bešiktašem zvučao daleko entuzijastičnije:
"Iskreno, svako donosi nešto specifično na teren. Lamar je zver od igrača, momak koji se ne umara, izuzetno je fizički moćan i može da pokriva sve pozicije. Pajola i Luka na bekovskim linijama skidaju ogroman teret s mojih leđa, postavljaju napad i razigravaju ekipu. Tu je i Derek koji može da pogodi odakle god poželi i 'zapali' mrežice. Čak i momci koji večeras nisu ulazili u igru, poput Kevarijusa, daju ogroman doprinos. Svako pomaže na svoj način".
Mnogi navijači su ovaj sastav Partizana okarakterisali kao "Evrokup ekipu" jer nije došlo zvučno ime koje će da izazove "bum", kako kod simpatizera, tako i na tržištu za razliku od prošlih sezona kada su stizala ozbiljno zvučna pojačanja.
Sada je trenutak da se fokusiramo na ono najvažnije. Ko su zapravo momci koji su zadužili opremu Partizana? Činjenica je da klub iz Humske nije uspeo da angažuje primarne mete. Sve je počelo skandaloznim ponašanjem zastupnika Armonija Bruksa, koji je bio na korak od potpisa, pa iznenada pobegao u Asvel, zatim ponovo seo za sto sa Partizanom da bi se ponudio Realu, a na kraju završio u Valensiji. Pominjao se Vendel Mur, koji je takođe izdriblao sve opcije, kontaktirano je sa Zekom Ledejom, opipavao se puls Ošeja Briseta, razgovaralo se sa Alenom Smailagićem, proveravano je stanje Dantea Egzuma, pa je čak i agent Džejmsa Nanelija slao poruke Ostoji Mijailoviću... Na kraju su u Beograd sletela neka sasvim druga imena.
Redom su stizali Kevarijus Hejs, Derek Vilis, Kajl Olman, a onda, na opšte iznenađenje — Lamar Stivens. Ovu četvorku spaja jedna ključna karakteristika: obožavaju izuzetno brzu, tranzicionu košarku, što će definitivno biti zaštitni znak Partizana pod Penjarojom. Ako biste tražili paralelu sa nekim timom, ovo neodoljivo podseća na Baskoniju iz Penjarojine ere, koja je mlela rivale u ritmu „200 na sat“.
Pored njih, stigao je i Alesandro Pajola da zategne odbranu do maksimuma, dok je sve zaprepastio potpis Luke Vildoze. Argentinac je pojačao spoljnu liniju i mogao bi da bude najveći iks-faktor — igrač sposoban da eksplodira i povuče ekipu do visina, ali i neko ko u lošem danu može da je „ukanali“. Ipak, kao glavni partner Karlika je doveden Itan Tompson sa kojim je Džons svojevremeno igrao u Čikagu. Vratio se i Nikola Tanasković, koji je odradio odlične pripreme, nastavljajući dobru formu iz dresa reprezentacije.
Kada se podvuče crta pod sve navedeno, nameće se ključno pitanje: šta Partizan zapravo može ove sezone u Evroligi?
Govoriti o direktnom plasmanu u plej-of u ovom momentu deluje neozbiljno i neosnovano. Ovaj sastav je prepun nepoznanica i igrača koji tek treba da se dokažu na elitnom nivou. Slično tome, maštati o idealnom scenariju nema mnogo smisla jer u sportu retko šta teče savršeno. Realno je očekivati da ovaj tim igra izuzetno brzo, atraktivno i da sve konce drži Karlik Džons. A ukoliko bude malo sreće, pre svega sa zdravstvenim biltenom, i ako se pogodi sa dva pojačanja koja tek treba da stignu, onda možemo govoriti o ekipi koja je ravnopravan kandidat za plej-in i ima kapacitet da iznenadi favorite.
Prva prepreka na tom putu je večeras Olimpija iz Milana. Sastav koji daleko od toga da je bauk i koji je tokom priprema ogolio ozbiljne pukotine u svojoj igri. Zato je večeras važnije nego ikada otvoriti sezonu trijumfom — što Partizanu godinama unazad nije polazilo za rukom.
Zapravo, ovu najavu vredi završiti jednim frapantnim podatkom: Partizan Mozzart Bet je poslednji put otvaranje Evrolige proslavio pobedom još davne 2007. godine, kada je u krcatom Pioniru Nikola Peković rastrgao Barselonu. U svim narednim sezonama, crno-beli su startovali porazom, čak deset sezona zaredom.
Vreme je da se i to prekine, a najbolje je kada se to najmanje očekuje...