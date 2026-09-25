Da li "Evrokup Partizan" može da zapuši usta svima?

O samom činu Žocovog odlaska zaista ne treba trošiti reči. Svi smo bili svedoci kakav je zemljotres taj potez izazvao. Nova era pod komandom Đoana Penjaroje počela je mučno, serijom teških šamara, koji su se potom sasvim neočekivano pretvorili u impresivan niz od sedam evroligaških pobeda. Srušena je tada i Crvena zvezda u polufinalu ABA lige, ali je na kraju sezona ipak okončana sumorno i mučno, bez podignutog pehara.

Mnoge stvari su podložne kritici… Od čitavog fijaska oko Obradovićevog odlaska, preko serije gorkih poraza i sezone bez ijednog trofeja, pa sve do čudnog letnjeg prelaznog roka u kom je, pošteno govoreći, većina glavnih meta izmakla. Ipak, pokušajmo što hladnokrvnije da analiziramo sve što se dogodilo u Humskoj kako bismo bar donekle mogli da predvidimo šta nosi budućnost.

I upravo ta reč, mučno, ostaje glavna asocijacija i pred start ovog novog poglavlja. "Imali smo teško leto iza nas, bio je ogroman izazov dovesti igrače i ubediti ih da je Partizan pravo mesto za njih zbog svega što se dešavalo prošle sezone" , izjavio je Penjaroja u intervjuu za Mozzart Sport , idealno saževši sve letnje turbulencije.

A dešavalo se mnogo toga negativnog. Navijači su najpre osuli paljbu po klubu jer se skoro dva meseca bavio samo „zahvaljivanjem“ igračima na saradnji, čime je jasno stavljeno do znanja da sledi još jedna potpuna rekonstrukcija. Druga u samo tri godine. Otišli su praktično svi nosioci osim Karlika Džonsa, koji je preuzeo ulogu neprikosnovenog lidera, što je u potpunosti i zaslužio, budući da je kristalno jasno dokazao da spada u sam krem evropskih plejmejkera.

Međutim, šta ako se Karlik ponovo povredi? Videli smo da se Partizan bez njega raspao poput kule od karata prošle sezone i uopšte nije nelogično tvrditi: da je Karlik ostao zdrav, Željko Obradović bi i dalje sedeo na klupi crno-belih.

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Zato je tokom leta apsolutni prioritet bio pronalaženje adekvatne zamene, ali i komplementarnog partnera za Karlika Džonsa. Pitanje je, međutim, da li se u tome uspelo? Džons u jednom momentu tokom pauze nije skrivao nezadovoljstvo, što je čak javno iskazao na društvenim mrežama. Ipak, kako pripreme odmiču, utisak je da je prva zvezda crno-belih veoma zadovoljna onim što vidi od svojih novih saigrača.

"Jesam bio iznenađen, šokiran. To nisu bili samo moji saigrači, već i prijatelji", iskren je bio Karlik za Mozzart Sport po dolasku u Beograd, da bi posle trijumfa nad Bešiktašem zvučao daleko entuzijastičnije:

"Iskreno, svako donosi nešto specifično na teren. Lamar je zver od igrača, momak koji se ne umara, izuzetno je fizički moćan i može da pokriva sve pozicije. Pajola i Luka na bekovskim linijama skidaju ogroman teret s mojih leđa, postavljaju napad i razigravaju ekipu. Tu je i Derek koji može da pogodi odakle god poželi i 'zapali' mrežice. Čak i momci koji večeras nisu ulazili u igru, poput Kevarijusa, daju ogroman doprinos. Svako pomaže na svoj način".

Mnogi navijači su ovaj sastav Partizana okarakterisali kao "Evrokup ekipu" jer nije došlo zvučno ime koje će da izazove "bum", kako kod simpatizera, tako i na tržištu za razliku od prošlih sezona kada su stizala ozbiljno zvučna pojačanja.

Sada je trenutak da se fokusiramo na ono najvažnije. Ko su zapravo momci koji su zadužili opremu Partizana? Činjenica je da klub iz Humske nije uspeo da angažuje primarne mete. Sve je počelo skandaloznim ponašanjem zastupnika Armonija Bruksa, koji je bio na korak od potpisa, pa iznenada pobegao u Asvel, zatim ponovo seo za sto sa Partizanom da bi se ponudio Realu, a na kraju završio u Valensiji. Pominjao se Vendel Mur, koji je takođe izdriblao sve opcije, kontaktirano je sa Zekom Ledejom, opipavao se puls Ošeja Briseta, razgovaralo se sa Alenom Smailagićem, proveravano je stanje Dantea Egzuma, pa je čak i agent Džejmsa Nanelija slao poruke Ostoji Mijailoviću... Na kraju su u Beograd sletela neka sasvim druga imena.