Rezzime jučerašnjeg dana (četvrtak): Tunis je jedini izdajica

ZAOKRUŽENO

KAMERUN - KOMORI (tip 1, kvota 1,32) – rezultat 3:1

Opasni su Komori, dobro su to znali i domaćini ovog susreta, te su relarelativno rano napravili dovljnu prednost od 2:0, tako da nisu paqničili ni kada su gosti uspeli da smanje rezktat u 51. minutu.

VELS - PORTUGALIJA (tip 2, kvota 1,18) – rezultat 0:1

Ronaldo odbio je da se povuče posle Mundijala, želi da igra makar još malo. Koliko je to? Na taj odgovor verovatno niko, osim njega, ne zna odgovor. Roberto Martines je otišao, došao je Žorž Žezus, ali se nije mnogo toga promenilo – CR7 zakucan je u startnoj postavi. I oko njega se mnogo toga vrti. U većini napada je dotakao loptu, tražili su ga saigrači protiv Velšana, ali jedini je mrežu zatresao Žoao Feliks.

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AUSTRIJA - IZRAEL (tip 1, kvota 1,50) – rezultat 3:1

Iako je Abu Farki u 55. minutu doneo gostima izjednačenje u ovom susreta Lige nacija B, ujedno ih je i pokopao pošto je odmah dobio drugi žuti karton zbog nesportskog ponašanja. To su Austrijanci, pre svih fantastični Saša Kalajdžić iskoristili i sa dva pogotka sačuvali tri boda.

NORVEŠKA - DANSKA (tip 1, kvota 1,63) – rezultat 3:2

Predvođenu neverovatnim Erlingom Halandom, Norvežani su se letos nakon dve i po decenije vratili na fudbalsku mapu, ostavili fantastičan utisak na Mundijalu, a deluje da će još dugi niz godina vladati fudbalskim severom Evrope. Pokazali su to i večeras Dancima u direktnom duelu.

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O. SLONOVAČE - GANA (tip 1, kvota 1,58) – rezultat 2:0

Obala Slonovače je ipak marka za sebe na Crnom kontinentu, mada joj je večeras u kvalifikacijama za KAN stigla uvek jaka i opasna Gana. Domaćini su pka preko Jalkuje u 44. i Kesijea u 58. minutu stigli do sva tri boda.

HOLANDIJA - NEMAČKA (tip GG, kvota 1,37) – rezultat 1:1

Provuče se Jirgen Klop na debiju... Imali su Nemci pobedu u džepu na uvek vrućem terenu u Amsterdamu, protiv uvek naoštrenog rivala, međutim Holandija je naplatila daleko kvalitetnije izdanje u drugom poluvremenu i zasluženo došla do boda.

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LIHTENŠTAJN - LITVANIJA (tip 2, kvota 1,30) – rezultat 0:2

Jeste da je Lihteštajn maleni, ali Litvanci nisu fudbalska nacija, tako da je igranje na njih ovde ipak nosilo ozbiljan rizik, s obzirom na relativni malu kvotu. U svakom slučaju gosti su odradili svoj deo posla, obradovali navijače, ali i mnoge kladioce MOZZARTA koji su dali pare na njih.

BELGIJA M21 - BELORUSIJA M21 (tip 1, kvota 1,17) – rezultat 1:0

U pitanju je susret 6. kola UEFA Kvalifikacija za omladinski Euro, koji je skrenuo prilični pažnju naših kladilaca i svrastavši ga tako među Top 10 najigranijih ovog četvrtka

tzv. KOSOVO – R. IRSKA (tip 1, kvota 2,40) – rezultat 1:0

Kapiten „domaće reprezentacije“, Vedad Murići je kasnim pogotkom uspeo da spreči koliko-tolikjo iznenađenja i da pritom odbrani zaista veliku kvotu koju smo vam dali na poraz Republik Irske.

PRECRTANO

TUNIS - UGANDA (tip 1, kvota 1,37) – rezultat 1:1

Veliki favorit je bio Tunis na susretu 1. runde afričkih kvalifikacija za Afrički kup nacija, ali nije uspeo da nam ovde odbrani relativno dobru kvotu 1,32. Čak je domaćin preko Arusa poveo već u 12. minutu, ali dalje nije mogao. Izjednačenje je stiglo u 68. i tako je ostalo do kraja meča.