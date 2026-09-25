Paunović: Preuzimam odgovornost, jer sam ih terao da krenemo napred

Košmaran početak Srbije u Ligi nacija. I dok smo vodili protiv Grka, utisak nije bio preterano pozitivan, a šta tek reći za ukus u ustima nakon preokreta gostiju i startnog poraza Orlova u utakmici koja je bila označena kao najznačajnija u ovoj grupi. I sve to pred mizernim brojem navijača na stadionu “Rajko Mitić”.

Otud, prvo pitanje selektoru Veljku Paunoviću na pres konferenciji - utisak o igri, rezultatu, ali i praznim tribinama:

“Svakako sam zadovoljan svim navijačima koji su danas došli da nas bodre i svestan sam da od nas zavisi da u budućnosti stvaramo bolje rezultate da igramo bolje kako bismo privukli više publike. S druge strane, bolan poraz iz više razloga. Naravno da rezultatski znači što smo počeli porazom, bolan je poraz zato što smo mi u drugom poluvremenu bili dosta bolji nego u prvom, iako smo tada vodili. U poslednjih deset minuta gledali smo da napadamo više, stvorili smo neke šanse, izmene su dobro ušle, donele su nam energiju, jer smo bili u padu u jednom trenutku. Krivica je moja, jer sam pričao igračima: ‘idemo napred, idemo da pobedimo’ i u tom trenutku smo ostali malo otvoreni pozadi, igra iza lopte nam nije bila dobra i onda smo primili gol iz akcije koja je bila izvanredno izvedena. Izgubili smo od izvanrednog protivnika, nije me Grčka iznenadila, sposobni su da drže loptu, da stvaraju šanse. Naš gol je pao posle jako lepe akcije, gde je nekoliko dobrih talentovanih igrača spojilo dodvanja iz kojih je pao gol. Takvih kombibacija nam je bilo neophodno da imamo više. Grci su toliko dobri sa loptoim, koliko nisu bez lopte ako ih opteretiš. Mi smo to radili, ali ne dovoljno konstantno i ne dovoljno dobro. Imali smo dve, tri situacije gde nam je falio da damo jedan pas. To su fudbalske stvari koje su popravljive, na kojima moramo da radimo”.