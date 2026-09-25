Paunović: Preuzimam odgovornost, jer sam ih terao da krenemo napred

Vreme čitanja: 4min | pet. 25.09.26. | 00:30
“Nikolić i Nedeljković moraju da podignu nivo, Tadić i Kostić ginu jedan za drugog”, objasnio je selektor izbor startih bekova
Košmaran početak Srbije u Ligi nacija. I dok smo vodili protiv Grka, utisak nije bio preterano pozitivan, a šta tek reći za ukus u ustima nakon preokreta gostiju i startnog poraza Orlova u utakmici koja je bila označena kao najznačajnija u ovoj grupi. I sve to pred mizernim brojem navijača na stadionu “Rajko Mitić”.
Otud, prvo pitanje selektoru Veljku Paunoviću na pres konferenciji - utisak o igri, rezultatu, ali i praznim tribinama:
“Svakako sam zadovoljan svim navijačima koji su danas došli da nas bodre i svestan sam da od nas zavisi da u budućnosti stvaramo bolje rezultate da igramo bolje kako bismo privukli više publike. S druge strane, bolan poraz iz više razloga. Naravno da rezultatski znači što smo počeli porazom, bolan je poraz zato što smo mi u drugom poluvremenu bili dosta bolji nego u prvom, iako smo tada vodili. U poslednjih deset minuta gledali smo da napadamo više, stvorili smo neke šanse, izmene su dobro ušle, donele su nam energiju, jer smo bili u padu u jednom trenutku. Krivica je moja, jer sam pričao igračima: ‘idemo napred, idemo da pobedimo’ i u tom trenutku smo ostali malo otvoreni pozadi, igra iza lopte nam nije bila dobra i onda smo primili gol iz akcije koja je bila izvanredno izvedena. Izgubili smo od izvanrednog protivnika, nije me Grčka iznenadila, sposobni su da drže loptu, da stvaraju šanse. Naš gol je pao posle jako lepe akcije, gde je nekoliko dobrih talentovanih igrača spojilo dodvanja iz kojih je pao gol. Takvih kombibacija nam je bilo neophodno da imamo više. Grci su toliko dobri sa loptoim, koliko nisu bez lopte ako ih opteretiš. Mi smo to radili, ali ne dovoljno konstantno i ne dovoljno dobro. Imali smo dve, tri situacije gde nam je falio da damo jedan pas. To su fudbalske stvari koje su popravljive, na kojima moramo da radimo”.
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Kada je reč o onome što može da se ispravi u ova dva, tri dana do Holandije, Paunović ističe - adaptaciju na teren?!
“Za nas je prvo poluvreme bila teška ta adapracija, jer je teren dosta mekši od podloge koju smo imali u Satroj Pazovi. To se dole oseti mnogo bolje, tu se videla prednost kod njih u drugim loptama, bili su brži, hitriji. Oni su trenirali opvde. Nije opravdanje, ali okolnost koju smo zapazili. Bolje smo se adaptirali u drugom, očekujem da ćemo još bolje za Holandiju, a ja sam otkazao trening upravo zbog puta i sobraćaja, jer su takve bile okolnosti. Zato navodim taj detalj. Okrećemo se Holandiji, momci su za mene bili borbeni, bilo je lepih akcija, ali želim da ih bude više. Pogotovo da naš momentum traje duže. Mi smo u prvih pet minuta prenosili loptu, kroz filtrirane pasove ušli u njihov šenaesterac, a onda smo im prepustili inicijativ. Moramo da budemo sa loptom bolji i da držimo naš presing mnogo dalje od našeg gola”.
O značaju Tadića već je govorio, sada samo kratko:
“Njegov uticaj je ogroman - lider, čovek sa iskustvom, pre svega dobar čovek, to prenosi na svlačionicu, igrače, to nam daje u svakom trenutku sigrunost”.
Selektor se nije odlučio za klasične bekove u startnoj postavi, već za jedno krilo i jednog štopera!
“Pozvao sam Lazara Nikolića i Kostu Nedeljkovića kao dva ‘plejs holdera’ na poziciji desnog beka, međutim u ovom periodu što smo radili zajedno odliučio sam se za ovu varijantu, jer iz mog posmatranja i stručnog oka njima je potrebno da podignu još malo nivo da bi bili deo tima. Izuuetni su momci dobro rade, znaju koji su zahtevi, šta treba da se ispuni. Različite su okolnosti kod obojice, ima još par dana da se to ispuni. Sa leve strane, jako sam zadovoljan kako je Terzić ušao, a isto tako Kostić i Tadić imali su jako lepe akcije po levoj strani čak i u prvom poluvremenu. Dobar su tandem koji dugo igra zajendo, dobro se poznaju, jedan za drugog ginu. Želimo takve tandeme i partnere na više pozicija u timu”.
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Prokomentarisao je Paunović i Mihajla Cvetkovića.
“Mnogo mi je žao što sam ga menjao na poluvremenu, ali trebalo nam je iskustvo u veznom redu. No, duboko sam uzbuđen da on budućnost našeg fudbala, kao i koji možda danas nisu dobili šansu, ali biće prilike u narednim utakmicama”.
Nekad treneri ne vole ni kad njihova ekipa postigne tako brz gol kao večeras Srbija.
“Kad smo postigli gol, momentalno sam rekao Dući odmah budute spremni dolazi reakcija Grka. Mi smo ih potpuno probudili, ja sam bio iznenađen u prvih pet minuta da su oni nama prepustilki inicijativu. Čim smo dali gol, odmah se menja. U sklopu jedne utakmice ima mnogo malih poluvremena. Uvek tražim da napravimo faul kako krenu sa centra, da ih isečemo, da ne uspostave ritam i najgore što možeš da uradiš da protivniku pokloniš delove terena. To smo prerano uradili i to moramo da popravimo. Mislim da smo u drugom poluvremenu izbalansirali vezni red i bilo je bolje, nedostajalo nam je više tandema koji mogu da se upare i da napravimo prevagu kako po bokovima tako i po sredini terena”, zaključio je Veljko Paunović.