NAJAVA DANA (ponedeljak, 10. avgust): Nema puno atraktivnog fudbala

Ol Bojs – Central Nort, 20.00

(Fudbal, Argentina)

Ol Bojsi su u velikoj seriji loših rezultata. Ne znaju za pobedu u poslednjih pet mečeva, dok je gost prekinuo svoj post u prošlom kolu, ali treba znati da je Central Nort jedan od najslabijih klubova u takmičenju po svemu prikazanom.

Gimnasija Jujuj – Tristan Suarez, 20.00

(Fudbal, Argentina)

E ovo je derbi. Okršaj prvoplasiranog i drugplasiranog. Ipak, Domaćin je u seriji od dva poraza i dopustio je da mu protivnici sada dišu za vratom, dok su gosti u seriji od tri pobede pa nema dileme da nas očekuje veoma zanimljiv duel.

Alaškert – BKMA, 18.00

(Fudbal, Jermenija)

Pred nama je dugo kolo Jermenije. Ovde je uloga favorita kristalno jasna. Očekujemo dominaciju domaćina koji bi ovu utakmicu morao rutinski da reši u svoju korist.

Botev Vratsa – Slavija Sofija, 18.00

(Fudbal, Bugarska)

Iako su odigrana samo tri kola. Oba tima su poprilično razočarala i zato su već u zoni ispadanja. Domaćin ima samo jedan osvojen bod do sada, a ni Slabija nije nešto previše bolja jer je došla do ukupno dva boda.

Silkeborg – Odense, 19.00

(Fudbal, Danska)

Silkeborg je na samo jednom osvojenom bodu posle dve utakmice, dok su gosti posle lošeg uvoda u sezonu i poraza uspeli da dođu do pobede pa bi na osnovu toga možda moglo da se razmišlja o pobedi gostiju.