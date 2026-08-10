Saša Lukić je top pojačanje za nas

“Saša je top pojačanje za nas. On je sve vreme na veoma, veoma dobrom nivou u Premijer ligi. Njegova karijera ide odličnim tokom. Ovo je velika stvar za sve nas u klubu, što smo uspeli da ga ubedimo da je Ipsvič pravo mesto za nastavak njegove karijere”, pričao je O’Nil.

U samo nekoliko dana stigla su dvojica vezista u Ipsvič: pored Lukića potpisao je i Florentino Luis, koji je došao iz Barnlija. On je već odigrao i prvu utakmicu u novom dresu i upisao asistenciju.

“Prva stvar koju nam njih dvojica donose su brojke koje su nam nedostajale. Pored toga, naravno, kvalitet i iskustvo iz Premijer lige. Florentino je pre Barnlija bio u Benfiki, još je mlad po godinama, ali vrlo iskusan igrač”, ocenio je O’Nil.