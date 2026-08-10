Saša Lukić je top pojačanje za nas
Vreme čitanja: 1min | pon. 10.08.26. | 09:27
Poručuje Gari O’Nil, trener Ipsviča
Posle tri godine Saša Lukić je razdužio opremu Fulama i preselio se u Ipsvič. U transferu vrednom 10.500.000 evra srpski reprezentativac je postao Traktorista, pridružio se klubu koji se plasirao u Premijer ligu.
Menadžer Ipsviča Gari O’Nil je oduševljen što je Lukić prihvatio poziv tog kluba. Trener Traktorista je govorio za lokalni Ipsvič Star i nije krio koliko je zadovoljan što će imati srpskog fudbalera u veznom redu.
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“Saša je top pojačanje za nas. On je sve vreme na veoma, veoma dobrom nivou u Premijer ligi. Njegova karijera ide odličnim tokom. Ovo je velika stvar za sve nas u klubu, što smo uspeli da ga ubedimo da je Ipsvič pravo mesto za nastavak njegove karijere”, pričao je O’Nil.
U samo nekoliko dana stigla su dvojica vezista u Ipsvič: pored Lukića potpisao je i Florentino Luis, koji je došao iz Barnlija. On je već odigrao i prvu utakmicu u novom dresu i upisao asistenciju.
“Prva stvar koju nam njih dvojica donose su brojke koje su nam nedostajale. Pored toga, naravno, kvalitet i iskustvo iz Premijer lige. Florentino je pre Barnlija bio u Benfiki, još je mlad po godinama, ali vrlo iskusan igrač”, ocenio je O’Nil.