Teodosićev tihi kapitalac: Vajler Beb kao vezivno tkivo Crvene zvezde

Crvena zvezda je iznenadila svoje pristalice, jer je na tržištu ostala ispod rada, tražeći beka koji bi mogao da razigra saigrače i rastereti ostatak spoljne linije. Na kraju je, sticajem neverovatnih okolnosti i fijaska koji potresa Asvel, dobila najboljeg defanzivca Evrolige iz 2025. godine, igrača kojeg je Gordon Herbert u Bajernu koristio kao startnog plejmejkera i opisivao kao "najboljeg ol-raund košarkaša u Nemačkoj" . Samo to dovoljno govori koliko potpis Nika Vajlera Beba može da bude važan za Crvenu zvezdu.

Iz neba, pa u rebra! Tako bi, ukratko, mogla da se reakcija zvezdaške javnosti posle najnovijeg potpisa na Malom Kalemegdanu. Stigao je Nik Vajler Beb sa oreolom kapitalnog pojačanja ovog leta , moguće čak i ključnog kako bi se zaokružila spoljna linija po viziji Ibona Navara .

24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55) Crveno-beli su doveli igrača koji neće morati mnogo da troši loptu da bi značajno uticao na igru i upravo to može da bude izuzetno važno u spoljnoj liniji sa Džeredom Batlerom, Tajsonom Karterom i Krisom Džonsom. Batler najveći kvalitet ima sa loptom u rukama kao igrač sposoban da sam iskreira pozicije za šut, Karter može da optereti protivničke čuvare iz istrčavanja i brzim šutevima, dok Džons podjednako bitan doprinos može da ima u oba smera. Vajler Beb stiže kao neko ko će da zaokruži bekovsku liniju i ko joj daje posebnu dimenziju individualnom odbranom. Samim tim, njegov potpis daje više smisla onome što je prethodno urađeno tokom leta. Naročito jer je pre skoro mesec dana bilo pokrenuto pitanje kako će Crvena zvezda da reši pitanje manjka defanzivne čvrstine. Gordon Herbert je najzaslužniji za to što se Nik Vajler Beb pronašao kao plejmejker. Momak rodom iz Kanzasa je godinama igrao praktično sve spoljne pozicije, a u Ludvigzburgu je zbog potreba ekipe znao da završi čak i na "četvorci", uprkos visini od 194 centimetra. Herbert ga je vratio na mesto na kojem se, po sopstvenim rečima, oseća najprirodnije i dao mu veliki deo odgovornosti u vođenju Bajerna. Svoju defanzivnu klasu, zbog koje je kasnije i krunisan kao najbolji defanzivac dokazao je u pobedi nad Monakom početkom 2025. godine. Meč je završio sa 18 poena, uz šest asistencija i tri ukradene lopte, a poslednji posed utakmice proveo je čuvajući Majka Džejmsa. Jedan od najboljih napadača evropske košarke na kraju nije ni uspeo ni da uputi šut za pobedu i Herbert je kasnije na konferenciji govorio koliko Bajern trpi svaki put kada Vajler Beb izađe iz igre. Tada ga je i nazvao najboljim ol-raund igračem u Nemačkoj.

Zato novo pojačanje Crvene zvezde i ne treba posmatrati samo kao defanzivnog specijalistu. Da, njegova odbrana jeste elitna i za to je zvanično nagrađen prošle godine, a tada je zvanično bio i najbolji "kradljivac" lopti, te najbolji skakač među bekovima, što dodatno potvrđuje tezu o njegovom aktivnom učešću u obe faze igre. Kada se ogoli statistika, Crvena zvezda dobija igrača koji je redovno zadužen za najbolje protivničke napadače, a činjenica da je kroz karijeru pokrivao više pozicija daje mu i mogućnost da se snalazi protiv fizički snažnijih bekova ili čak nižih krila. Konkretno, za Crvenu zvezdu to znači da Batler ili Karter neće morati svake večeri da troše veliki deo energije obavljajući teške defanzivne zadatatke i ako preko puta budu Majk Džejms, Kendrik Nan, Kevin Panter ili neko sličnog profila, na njima će gotovo svaki put biti Nik Vajler Beb. Uostalom, Toni Parker je zato i želeo da baš nemački reprezentativac bude jedan od predvodnika bekovske linije Asvela, odnosno da Silven Fransisko i Armoni Bruks mogu mirne glave da rade svoj posao. To što se klub iz Liona ozbiljno preračunao sa finansijama i svojim ambicijama, tema je za sebe... Vajler Beb je reputaciju gradio mnogo pre nego što je dobio vredno individualno priznanje Evrolige. U nekim svojim ranijim intervjuima govorio je da ga je otac još dok je bio mlađi i fizički slabiji usmeravao prema odbrani, uz objašnjenje da će ga upravo ona zadržati na parketu. Andrea Trinkijeri je kasnije u Bajernu dodatno insistirao na tom delu igre. Vremenom je odbrana postala njegov zaštitni znak. Zvezdi je njegov dolazak vredan i zbog drugih stvari koje može da ponudi. U Herbertovom Bajernu pokazao je da može ozbiljno da vodi evroligaški napad i nije plejmejker koji će deset sekundi držati loptu u pokušaju da traži individualna rešenja. Naprotiv, u košarkaškim krugovima se za Vajlera Beba govori da uvek teži ka jednostavnim stvarima i pravnovremenosti u izvedbi. O tome takođe svedoče Herbertove reči. Nekada prvi, nekada sekundarni kreator, zavisno od petorke na parketu i defanzivne postavke protivnika, novi košarkaš Zvezde sam tvrdi da se najprirodnije oseća kao plejmejker, kao neko ko može da kontroliše utakmice i da posebno uživa kada distribuira loptu i uključuje saigrače. Baš takav profil je bio potreban Crvenoj zvezdi, gledajući sadašnji roster.

Njegova igra iz pik-end-rola biće takođe važna zbog igre sa centrima. Džonatan Motli ima dovoljno napadačkog kvaliteta da sam izmisli poene, ali nije svejedno gde će dobiti loptu. Zato i postoji velika razlika između situacije u kojoj mora da se izbori za poziciju protiv postavljene odbrane i one u kojoj mu bek kroz igru "dva na dva" napravi pola posla. Ebuka Izundu još više zavisi od takvih situacija i njegov napadački učinak prirodno raste kada može snažno da se otvara posle bloka i završi akciju neposredno uz obruč. Važna stavka je da Vajler Beb može podjednako dobro da igra sa oba profila centra. Kako Vajler Beb vidi visokog saigrača, crveno-beli su već imali priliku da osete. U plej-inu Evrolige 2025. protiv Zvezde, u jednom od najvažnijih poseda produžetka, iz veoma teške pozicije poslao je dugu loptu Devinu Bukeru gotovo preko celog terena i taj potez ostao je kao jedna od upečatljivijih slika utakmice posle koje je Bajern završio Zvezdinu evropsku sezonu. Njegova skok igra takođe ima sličnu vrednost, jer kada bek uzme loptu pod svojim košem, često može odmah da je povuče napred i tu se Vajler Beb dobro snalazi. Opet, u ekipi sa više igrača sposobnih da vode tranziciju to može da ubrza Zvezdu i Ibonu Navaru otvori različite mogućnosti. S druge strane, šut ostaje segment koji će njegovi direktni čuvari pokušavati češće da testiraju. Sa karijernim prosekom od 36,6 odsto, Vajler Beb nije elitni šuter i nema razloga predstavljati ga drugačije. Ali, nema ni potrebu da bude. Kod Herberta je tokom jednog dela sezone šutirao preko 40 odsto za tri, upravo u ekipi u kojoj su Karsen Edvards, Andreas Obst i ostali napadački opasniji igrači privlačili najveću pažnju. Sam Vajler Beb znao je da govori o tome koliko mu je takva struktura donosila otvorenije pozicije i to bi mogao da bude i slučaj u Crvenoj zvezdi, gde će deliti parket sa prirodnim napadačima poput Džereda Batlera, Tajsona Kartera, Džordana Nvore, Davida Kremera... Zato će njegov posao i biti da dovoljno kažnjava otvoren prostor kako protivnik ne bi mogao potpuno da ga zanemari. Prošle sezone u Efesu bio je na gotovo pet asistencija po utakmici u Evroligi, uz 7,7 poena, 3,4 skoka i 1,2 ukradene lopte. Ono što je Herbert napravio u Bajernu nije nestalo njegovim odlaskom iz Minhena, već je to preneo i u Istanbul. Navijačima će biti važno da takvog Vajlera Beba redovno gleda i u crveno-beloj opremi.