Bomba Pulgara i trk Enrikea za tri boda Flamenga

Flamengo ulazi u pakleni period u kojem ga očekuje veliki broj utakmica na domaćoj i međunarodnoj sceni, a prvi riva bila je Vitorija. Moglo je ovo vrlo lako da prerastu u meč u kojem favorit napada, ređa šanse, ali bez uspeha. Međutim, ključ pobede domaćina bio je rani pogodak koji je nosio crveno-crne većim delom utakmice, a na kraju je ekipa iz Rija slavila sa rutinskih - 2:0.

Pobeda je bila pod moranjem za ekipu Leonarda Žardima, najpre iz razloga da prekine mini-seriju od dva remija, potom da iskoristi X vodećeg Palemirasa i održi kakav-takav korak sa njim u borbi za vrh, a treći da sačuva drugo mesto u odnosu na Atletiko Paranense koji nadire.