LUDI TIKET, ponedeljak, 157.712 dinara: Borča i posle maksimale, prva na MOZZART tabeli

Svet klađenja u Borči ponovo podrhtava nakon što je u ovdašnjem uplatno-isplatnom mestu sastavljen novi neverovatan tiket koji je podigao veliku prašinu među igračima. Sa ulogom od svega 100 dinara, ovaj majstor sportske prognoze uspeo je da pogodi ekstremno zahtevnu kombinaciju od šest parova. Na tiketu su se našle kompleksne kombinovane igre tipa (kmb 1-1&2-3 i 1-1&2-4) na mečevima od Bugarske i Švajcarske, pa sve do Belgije i Engleske. Ukupna pogođena kvota iznosila je fantastičnih 1.502,03, što je ovaj dobitak odmah svrstalo u kategoriju legendarnih ostvarenja.

Ovaj neverovatan uspeh dolazi kao nastavak fantastičnog niza u ovom delu Beograda, budući da je nedavno upravo u Borči pala i čuvena Mozzart maksimala. Izgleda da Borča polako ali sigurno postaje apsolutna prestonica dobitnih tiketa i nepresušna inspiracija za sve koji jure milionske iznose sa minimalnim ulozima. Lokalni zaljubljenici u sportsku prognozu već danima prepričavaju ove astronomske dobitke, dok se u uplatnim mestima traži mesto više za sastavljanje nove dobitne kombinacije.