LUDI TIKET (-), ponedeljak, 2.766.840 dinara: Minimalac uložio u milionerske snove

Neverovatna sportska priča i zamalo istorijski dobitak stižu nam sa uplatno-isplatnog mesta u Bulevaru Despota Stefana 108. Strastveni kladilac sastavio je maestralan tiket sa čak 10 parova i ukupnom kvotom od fantastičnih 110.673,63. Na uloženih simboličnih 20 dinara, potencijalni dobitak iznosio je nerealnih 2.766.840 dinara, što je ovaj tiket automatski svrstalo u kategoriju istinskih remek-dela.

Fudbalski tereni širom Uzbekistana, Velsa, Češke i Švajcarske doneli su pravu dramu, a prolazi su se ređali jedan za drugim. Pogoci na mečevima poput Lokomotive iz Taškenta, Slavije iz Praga II i Araua približavali su ovog igrača milionskom iznosu. Ipak, sportska sreća je okrenula leđa tamo gde se najmanje očekivalo – na utakmici između Surkana i Navbahora. Kombinacija poluvreme-kraj X-2 uz maksimalno dva gola srušila je ceo tiket, jer je konačan rezultat bio 0:1, ali uz vođstvo Navbahora već od prvog poluvremena (0:1).

Iako je tiket proglašen gubitnim zbog samo jednog promašenog para, ovaj igrač nije kući otišao praznih džepova. Zahvaljujući popularnom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, surova sportska nepravda je ublažena, pa je umesto potpunog gubitka ostvarena utešna isplata od 2.000 dinara. Ovaj ludi tiket ostaje kao dokaz koliko malo deli vanserijski dobitak od zamalo promašene slave u Bulevaru Despota Stefana.