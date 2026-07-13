Rezzime jučerašnjeg dana (nedelja): Solidno s obzirom na izbor

ZAOKRUŽENO

KOLON – SENTRAL NORTE (tip 1, kvota 1,63) – rezultat 4:0

Prošetao se Kolon do nove prvenstvene pobede, smoždio je nejaki Sentral Norte. U prvom poluvremenu dva komada, a u drugom – još toliko. Do odlaska na odmor je dominirao Ignasio Lago, da bi posle pauze glavnu reč vodio Alan Bonasea. Obojica su upisala po dva gola.

RASING KORDOBA – AKASUSO (tip 1, kvoat 1,62) – reazultat 3:2

Samo tako prštalo je u Kordobi. Poveo je Rasing iz penala u prvom poluvremenu, a onda sapsavao živu glavu. Akasuso je u nastavku za desetak minuta režirao preokret, ali nije sačuvao prisebnost u završnici. Popustila je odbrana, ušlo se u nadoknadu i u njoj je domaćin još jedanput zatresao mrežu. Pablo Čavarija je bio dvostruki strelac.

HUVENTUD – TUKUMAN (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 3:1

Mirovale su mreže, delovalo je da će se na odmor bez postignutog gola, ali je Huventud bio brži od poslednjeg zvuka pištaljke. Stekao je prednost, ali ju je u nastavku ispustio. Tukuman je izjednačio, no domaćin se konsolidovao, dao je novi gol kroz deset minuta, pa u nadoknadi podebljao pobedu.

HAMARBI – KALMAR (tip 1, kvota 1,38) – rezultat 2:0

Hamarbi je trenutno jedini pratilac neprikosnovenog Sirijusa, koji vredno skuplja bodove na domaćem ataru. Kalmar je pokušao, ali praktično nije bio ni dobar sparing partner raspoloženoj četi Hamarbi. Meč je ka kecu usmerio pogodak Abrahama u desetom minutu. Gosti su bili na veštačkom disanju do početka nastavka, kada je Keita postavio konačan rezultat. Lako uhvaćena kvota 1,38.

BRAN – START (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 2:1

Prošlogodišnji učesnik Liga Evrope se pati na početku prvenstva Norveške, ali bi ovaj meč mogao da mu bude prekretnica. Iz izgubljene situacije domaćin je došao do tri boda. Start je poveo u 53. minutu i nekako se činilo produbio krizu domaćeg tima. Međutim, Bran se sabrao. Relativno brzo došao do izjednačenja, da bi u 90. minutu Kristijan Eriksen odradio veliki posao. I za domaćina, i za vaše tikete.

KFUM OSLO – BODE GLIMT (tip 2, kvota 1,53) – rezultat 0:2

Oslabljen je Bode, jer je do juče imao trojicu igrača na Mundijalu. Ali gostovanje u Oslu bilo je luk i voda za četu sa severa Norveške. Silne šanse je promašio Bode, ali je dobio meč bez nervoze. Gol Feta u 24. minutu ubio je i onako tanke ambicije Osla. Još kada je Helmersen u 74. minutu pogodio za 0:2 mogli ste da zaokružite još jedan par.

REJKJAVIK – VESTMANEJA (tip 1, kvota 1,37) – rezultat 5:2

Prava kanonada Rejkjavika za opstanak na drugoj poziciji. Nije počelo dobro za domaćine, jer je Vestmaneja povela već u četvrtom minutu pogotkom Sova. Međutim, taj pogodak kao da je ražestio domaći tim. Sigurdson i Trustanson su do poluvremena okrenuli rezultat. Posle je Rejkjavik samo pojačao ritam i pojačao pobedu.

FRAM – TOR (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 6:1

Još jedna igra mačke i miša u severnim krajevima. Dok ste pratili ovu utakmicu mogli ste da se “zavalite” u krevet i uživate. Bilo je 2:0 posle 37 minuta, a gol za goste do kraja poluvremena sbio je klasična varalica. Fram je podigao ritam igre i do nogu potukao nedoraslog rivala. Nešto ovako se i očekivalo.

PRECRTANO

HIMNASIJA – ČAKARITA (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 1:1

Nešto je počelo da škripi u igri Himnasije. Drugo kolo zaredom je odigrala nerešeno. I može da bude zadovoljna što je uzela i taj jedan bod. Lider je kapitulirao u prvoj polovini prvog poluvremena, Čakarita je došla do prednosti preko Aleksisa Domingeza, ali joj je slavlje uskratio Oktavio Bjanki.

SARPSBORG 08 – VIKING (tip 2, kvota 1,60) – rezultat 1:0

Prethodne sezone Viking je prevario Bode Glimt, uzeo mu je titulu za bod. Pred ovo kolo je bio lider, međutim, poraz od Sarpsborga i pobeda Tromzea su ga spustili na drugo mesto. Ali, ima od kluba sa krajnjeg severa čak tri utakmice manje. Bez obzira na današnji neuspeh je u dobroj poziciji.