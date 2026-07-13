Orlovi veterani odbranili titulu prvaka Sveta
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 00:22
Reprezentacija Srbije je na uverljiv i dominantan način odbranila titulu prvaka sveta u konkurenciji veterana starijih od 50 godina
Srpska košarka ponovo sedi na krovu planete, ovoga puta u režiji onih koji su decenijama unazad gradili kult igre pod obručima. Reprezentacija Srbije je na uverljiv i dominantan način odbranila titulu prvaka sveta u konkurenciji veterana starijih od 50 godina, na prvom zvaničnom planetarnom šampionatu pod okriljem FIBA održanom u grčkom Lutrakiju. Uspeh naših košarkaša zaokružili su i oni najstariji ambasadori – ekipa Poštara, koja je u kategoriji igrača preko 70 godina osvojila srebrnu medalju.
Naši „pedesetogodišnjaci” prikazali su zastrašujuću silu tokom čitavog turnira, a kruna je stigla u velikom finalu gde su prosto samleli do tada neporaženu selekciju Australije. „Kenguri” su ispraćeni sa čak 27 poena razlike – 79:52! Srbija je do zlata stigla sa maksimalnih šest pobeda i neverovatnom prosečnom razlikom od 34,6 poena po meču. Pre finalnog okršaja, redom su padali Italija Điove (81:43), engleski Maksibasketbal (92:53) i Mongolija (108:49) u grupnoj fazi, da bi u četvrtfinalu bila deklasirana Španija (61:35), a u polufinalu i druga selekcija Italije (Italija Marta – 76:58).
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Ovu zlatnu generaciju veterana koja je bez milosti rušila rivale predvodila su mnoga poznata košarkaška imena, a među njima se posebno ističe Ilija Jović – otac našeg aktuelnog reprezentativca i asa NBA ligaša Majami Hita, Nikole Jovića. Pored njega, svetski tron iskovali su i Dejan Kijanović, Miloš Drobnjak, Zoran Maksimović, Lazar Radulović, Dragan Savić, Ivan Đaković, Zoran Stojanović, kapiten Vladimir Sarajlić, Aleksandar Radenković, Aleksandar Piperski i Dragan Petrović. Zbog zdravstvenih problema, sa ekipom na ovom turniru nažalost nije bio tim menadžer Nebojša Mrvaljević, ali su mu igrači na najbolji način poslali podršku sa pobedničkog postolja.
Ništa manji naklon ne zaslužuju ni naši najstariji reprezentativci iz ekipe Poštar, koji su se takmičili u kategoriji 70+. Predvođeni istinskom legendom OKK Beograda i nekadašnjim predsednikom Košarkaškog saveza Srbije Blažom Stojanovićem, oni su do samog finala gazili sve pred sobom.
U grupi su stradale druga selekcija SAD-a (64:35) i Litvanija (60:43). U nokaut fazi lekcije su držali Australijancima (63:41) i Italijanima (64:39), dok su u borbi za zlato morali da pruže ruku prvoj selekciji Sjedinjenih Američkih Država, nakon velike borbe koja je završena rezultatom 46:60.