Orlovi veterani odbranili titulu prvaka Sveta

Srpska košarka ponovo sedi na krovu planete, ovoga puta u režiji onih koji su decenijama unazad gradili kult igre pod obručima. Reprezentacija Srbije je na uverljiv i dominantan način odbranila titulu prvaka sveta u konkurenciji veterana starijih od 50 godina, na prvom zvaničnom planetarnom šampionatu pod okriljem FIBA održanom u grčkom Lutrakiju. Uspeh naših košarkaša zaokružili su i oni najstariji ambasadori – ekipa Poštara, koja je u kategoriji igrača preko 70 godina osvojila srebrnu medalju.

Naši „pedesetogodišnjaci” prikazali su zastrašujuću silu tokom čitavog turnira, a kruna je stigla u velikom finalu gde su prosto samleli do tada neporaženu selekciju Australije. „Kenguri” su ispraćeni sa čak 27 poena razlike – 79:52! Srbija je do zlata stigla sa maksimalnih šest pobeda i neverovatnom prosečnom razlikom od 34,6 poena po meču. Pre finalnog okršaja, redom su padali Italija Điove (81:43), engleski Maksibasketbal (92:53) i Mongolija (108:49) u grupnoj fazi, da bi u četvrtfinalu bila deklasirana Španija (61:35), a u polufinalu i druga selekcija Italije (Italija Marta – 76:58).