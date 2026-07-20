NAJAVA DANA (ponedeljak, 20. jul): Kraj je Mundijala, ali tu su Šveđani, Rumuni, Bugari, čak i tenis

KORVINUL – ČIKSEREDA, 17.30

(Fudbal, Rumunija 1)

Krenuo je i novi šampioonat u Rumuniji i ovog ponedeljka se završava 1. kolo. Inače, na sedam od poslednjih osam Čikserede u ovom takmičenju palo je najviše do dva pogotka (UG 0-2).

RAPID BUK. - SEPSI, 20.30

(Fudbal, Rumunija 1)

Sepsi, koji je zabeležio samo jedan trijumf na poslednjih 11 mečeva u Superligi, nije doživeo poraz od ovog rivala na poslednih sedam obračuna u svim takmičenjima. Opet, Rapid nije slavio na poslednjih devet susreta u Rumuniji 1....

SLAVIJA S. - CSKA S, 15.00

(Fudbal, Bugarska 1)

Mali derbi Sofije već u prvom kolu nove sezone tamošnjeg šampionata. Na osam od poslednjih devet duela ova dva prestonička rivala u svim takmičenjma palo je dva ili manje pogodaka (UG 0-2).

BOTEV – LOKO. S, 20.30

(Fudbal, Bugarska 1)

Na sedam od poslednjih osam domaćinstava Boteva ovom rivalu u svim takmičenjima palo je dva ili manje pogodaka (UG 0-2). Ipak treba biti oprezan pošto je 3+ je došlo na poslednja tri susreta Boteva u bugarskom šampionatu.

TPS – ILVES, 17.00

(Fudbal, Finska 1)

Ilves je u seriji od sedam trijumfa nad ovim rivalom, a pritom je na poslednjih pet uspeo da sačuva mrežu, u svim takmičenjima. U poslednja četiri kola na mečevima Ilvesa palo je tri ili više golova (UG 3+)

MARIJEHAM – LAHTI, 18.00

(Fudbal, Finska 1)

Marijeham je gubio i na poluvremenu i na kraju susreta u poslednja četiri kola finskog šampionata, a u seriji je od osam poraza. Lahti je sačuvao mrežu na šest od poslednjih osam gostovanja ovom rivalu, u svim takmičenjima.

HAFNARFJODUR – BREDAJBLIK, 21.15

(Fudbal, Island 1)

Pozni termin za igranje šampopnata ali se Islanđanina može. Jer leti im mrak praktično pa ne pada, tako da se lopta može terati do ponoći. Bredajbik se bori da ostane u gornjoj polovini tabele, to jest u plej-of zoni, a Hafnarfjodur da ne padne na samo dno.

KECMANOVIĆ M. - BAEZ S, 12.00

(Tenis, ATP 250 Kicbil)

Srpski Dejvis kup reprezentativac Miomir Kecmanović, 59. reket sveta, ukršta se na turniru u Kicbilu na kojem je 2020. osvojio prvu od dve ATP titule, sa tri mesta boljeplasiranim rivalom. Njih dvojica su se do sada susrela zvanično u tri navrata i sva tri puta kao pobednik je izašao Beograđanin.